Голос Америки: Трамп отправил гигантский плавучий госпиталь ВМС США в бухты Нью-Йорка

В свежем выпуске "Голоса Америки" – гигантские плавучие госпитали ВМС США разгрузят больницы во время коронавируса. По словам министра обороны США Марка Эспера, плавучие госпитали призванные взять на себя работу с травмами, чтобы позволить гражданским больницам сфокусироваться на борьбе с инфекционными заболеваниями.

Также в выпуске: С 18 марта в Вашингтоне метрополитен будет работать в сокращенном режиме. Пентагон передаст Минздраву США 5 миллионов медицинских масок и 2 тысячи мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких.