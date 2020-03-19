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      Голос Америки: Трамп отправил гигантский плавучий госпиталь ВМС США в бухты Нью-Йорка

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – гигантские плавучие госпитали ВМС США разгрузят больницы во время коронавируса. По словам министра обороны США Марка Эспера, плавучие госпитали призванные взять на себя работу с травмами, чтобы позволить гражданским больницам сфокусироваться на борьбе с инфекционными заболеваниями.

      Также в выпуске:

      С 18 марта в Вашингтоне метрополитен будет работать в сокращенном режиме.

      Пентагон передаст Минздраву США 5 миллионов медицинских масок и 2 тысячи мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких.

      Кличко опроверг информацию о возобновлении работы метро в Киеве: детали
      18 марта
      Теги: Дональд Трамп Новости США Голос Америки
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