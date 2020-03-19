Голос Америки: Трамп отправил гигантский плавучий госпиталь ВМС США в бухты Нью-Йорка
В свежем выпуске "Голоса Америки" – гигантские плавучие госпитали ВМС США разгрузят больницы во время коронавируса. По словам министра обороны США Марка Эспера, плавучие госпитали призванные взять на себя работу с травмами, чтобы позволить гражданским больницам сфокусироваться на борьбе с инфекционными заболеваниями.
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