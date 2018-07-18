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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки

Голос Америки. Трамп заявил, что он самый жестокий президент в мире относительно России

Голос Америки 33 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп заявил, что ни один президент не был таким жестким с Россией как он. И добавил, что не верит, что Россия все еще имеет США как свою цель, несмотря на заявления разведки.

Также выпуске:

Конгресс готовит закон, который должен не допустить повторения вмешательства Москвы в выборы 2016.

В Эстонии проходят киберучения об угрозах в цифровом пространстве с участием союзников НАТО.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Голос Америки
Источник: 24 канал
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