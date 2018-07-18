Голос Америки. Трамп заявил, что он самый жестокий президент в мире относительно России

В свежем выпуске "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп заявил, что ни один президент не был таким жестким с Россией как он. И добавил, что не верит, что Россия все еще имеет США как свою цель, несмотря на заявления разведки.

Также выпуске: Конгресс готовит закон, который должен не допустить повторения вмешательства Москвы в выборы 2016.



В Эстонии проходят киберучения об угрозах в цифровом пространстве с участием союзников НАТО.