Голос Америки. Трамп заявил, что он самый жестокий президент в мире относительно России
В свежем выпуске "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп заявил, что ни один президент не был таким жестким с Россией как он. И добавил, что не верит, что Россия все еще имеет США как свою цель, несмотря на заявления разведки.
Также выпуске:
Конгресс готовит закон, который должен не допустить повторения вмешательства Москвы в выборы 2016.
В Эстонии проходят киберучения об угрозах в цифровом пространстве с участием союзников НАТО.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии