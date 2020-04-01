Голос Америки: У США третье место по количеству смертей из-за коронавируса
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Соединенные Штаты Америки на третьем месте в мире по количеству смертей от коронавируса после Италии и Испании. На это время известно о 3,5 тысячи в результате поражения COVID-2019. Также в США выявлены более 200 тысяч больных коронавирусом во всех штатах.
Також у випуску:
В умовах карантину живе 80% американців й триватиме він щонайменше до травня. То ж люди почали вигадувати різноманітні способи, аби підтримати одне одного.
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