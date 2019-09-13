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      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Голос Америки: Уильям Тейлор назвал причину, почему Зеленский и Трамп точно найдут общий язык

      Голос Америки 58 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Зеленский на форуме YES выразил уверенность, что в ближайшее время встретится с Трампом. Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в эксклюзивном интервью отметил, что, по его мнению, президенты США и Украины договорятся, ведь имеют сходство в характерах.

      Также в выпуске:

      Что реально произошло с военной помощью США Украине.

      blog_ava
      7 распространенных признаков опухолей головного мозга
      13 сентября
      19560
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости США Дональд Трамп Голос Америки
      Источник: 24 канал
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