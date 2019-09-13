Голос Америки: Уильям Тейлор назвал причину, почему Зеленский и Трамп точно найдут общий язык
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Зеленский на форуме YES выразил уверенность, что в ближайшее время встретится с Трампом. Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в эксклюзивном интервью отметил, что, по его мнению, президенты США и Украины договорятся, ведь имеют сходство в характерах.
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Что реально произошло с военной помощью США Украине.
Источник: 24 канал
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