Голос Америки: Уильям Тейлор назвал причину, почему Зеленский и Трамп точно найдут общий язык

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Зеленский на форуме YES выразил уверенность, что в ближайшее время встретится с Трампом. Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в эксклюзивном интервью отметил, что, по его мнению, президенты США и Украины договорятся, ведь имеют сходство в характерах.

Также в выпуске: Что реально произошло с военной помощью США Украине.

Источник: 24 канал