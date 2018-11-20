Голос Америки. Украинскую журналистку Анастасию Станко отметили известной премией в США
В свежем выпуске "Голос Америки" – в Нью-Йорке украинскую журналистку Анастасию Станко отметили премией "Свобода прессы" за преданность профессии.
Также в выпуске:
Интерпол может возглавить представитель Кремля – американские сенаторы и российские оппозиционеры против.
Белый дом и НАТО: Россия не выполняет договор о ликвидации крылатых ракет.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии