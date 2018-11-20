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      Голос Америки. Украинскую журналистку Анастасию Станко отметили известной премией в США

      Голос Америки 14 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голос Америки" – в Нью-Йорке украинскую журналистку Анастасию Станко отметили премией "Свобода прессы" за преданность профессии.

      Также в выпуске:

      Интерпол может возглавить представитель Кремля – американские сенаторы и российские оппозиционеры против.

      Белый дом и НАТО: Россия не выполняет договор о ликвидации крылатых ракет.

      Теги: Новости Украины журналисты Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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