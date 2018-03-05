Голос Америки. В городе Америки нашли способ, как сохранить жизнь после сердечного приступа
Голос Америки 23:14, 5 марта 336 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – в городе Колумбус, штат Огайо, придумали процедуру с помощью которой почти на 40 процентов меньше людей умирает после сердечных приступов.
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Трамп в Белом доме принимал премьер-министра Израиля Нетаньяху. После встречи президент сообщил, что поедет на открытие нового американского посольства в Иерусалиме.
Источник: 24 Канал
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