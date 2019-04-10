00:49
10 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Избушка для Путина. Россия возвращается в СССР
      Вєсті Кремля
      22:03, 9 апреля
      Вести.UA: Порошенко кардинально изменился. Немногочисленная "ЗеКоманда"
      Вєсті.UA
      21:20, 9 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Голос Америки: В Госдепе США озвучили свою позицию относительно выборов в Украине

      Голос Америки 32 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – директор планирования политики в Государственном департаменте США Кирон Скиннер заявила, что Дональд Трамп верит в государственный суверенитет и хочет, чтобы Украина была целостной. Также США были бы счастливы, если бы в Украине не было российского присутствия.

      Также в выпуске:

      Международный Валютный Фонд прогнозирует рост украинской экономики на 2,7%.

      Конгрессмены требуют, чтобы Министерство юстиции США обнародовало весь отчет Роберта Мюллера.

      blog_ava
      Определились ли вы за кого проголосуете во втором туре: опрос
      9 апреля
      732
      Теги: Новости политики Новости Украины Дональд Трамп Выборы Президента 2019 Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 апреля: где и когда пройдут дебаты, из "Самопомочи" уйдет часть нардепов
      9 апреля , 22:36 Главные новости 9 апреля: где и когда пройдут дебаты, из "Самопомочи" уйдет часть нардепов
      468
      Порция мифов "ЛНР", или Российские паспорта бывают разные...
      9 апреля , 22:01 Порция мифов "ЛНР", или Российские паспорта бывают разные...
      Ольга Черненко 350
      Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      9 апреля , 21:30 Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      Віталій Дейнега 96
      Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      9 апреля , 20:01 Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      Яніна Ткачук 685
      Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      9 апреля , 19:00 Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      Євгенія Мазур 566
      Голос Америки. Какие последствия будет иметь ультиматум Путина в отношении США
       4 октября 2016 , 00:29 1
      Голос Америки. Сенсационные заявления министра финансов Украины на международном форуме
       13 июля 2015 , 23:55
      "Голос Америки". НАТО увеличивает поддержку Украины, американские инвесторы не уйдут из Украины
       20 марта 2015 , 23:04
      Голос Америки. Заявление зятя Трампа о заговоре с россиянами
       25 июля 2017 , 00:02
      Голос Америки: Могут ли независимые кандидаты от третьих партий иметь успех на выборах в США
       7 февраля , 23:44
      Голос Америки: Facebook запретит пропаганду белого национализма и сепаратизма
       28 марта , 23:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук