Голос Америки: В Госдепе США озвучили свою позицию относительно выборов в Украине
В свежем выпуске "Голоса Америки" – директор планирования политики в Государственном департаменте США Кирон Скиннер заявила, что Дональд Трамп верит в государственный суверенитет и хочет, чтобы Украина была целостной. Также США были бы счастливы, если бы в Украине не было российского присутствия.
Также в выпуске:
Международный Валютный Фонд прогнозирует рост украинской экономики на 2,7%.
Конгрессмены требуют, чтобы Министерство юстиции США обнародовало весь отчет Роберта Мюллера.
Источник: 24 канал
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