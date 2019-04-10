Голос Америки: В Госдепе США озвучили свою позицию относительно выборов в Украине

В свежем выпуске "Голоса Америки" – директор планирования политики в Государственном департаменте США Кирон Скиннер заявила, что Дональд Трамп верит в государственный суверенитет и хочет, чтобы Украина была целостной. Также США были бы счастливы, если бы в Украине не было российского присутствия.

Также в выпуске: Международный Валютный Фонд прогнозирует рост украинской экономики на 2,7%. Конгрессмены требуют, чтобы Министерство юстиции США обнародовало весь отчет Роберта Мюллера.

Источник: 24 канал