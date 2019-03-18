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      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Голос Америки: в НАТО заявили, что не вернутся к нормальным отношениям с Россией

      Голос Америки 34 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Запад напоминает России, что ее действия относительно аннексии Крыма незаконны. Альянс НАТО заверил, что не вернется к нормальным отношениям с Россией, пока та не продемонстрирует соответствие международному праву.

      Также в выпуске:

      Государственный департамент США назвал так называемый крымский референдум фарсом.

      Представитель ЕС Фредерика Могерини заявила, что ЕС полностью поддерживает Украину, ее независимость и суверенитет.

      Трогательная история крымскотатарских беженцев в США.

      Траурные акции после массовой стрельбы в мечети в Новой Зеландии.

      blog_ava
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      18 марта
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      Теги: НАТО Новости России Аннексия Крыма Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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