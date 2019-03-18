Голос Америки: в НАТО заявили, что не вернутся к нормальным отношениям с Россией

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Запад напоминает России, что ее действия относительно аннексии Крыма незаконны. Альянс НАТО заверил, что не вернется к нормальным отношениям с Россией, пока та не продемонстрирует соответствие международному праву.

Также в выпуске: Государственный департамент США назвал так называемый крымский референдум фарсом. Представитель ЕС Фредерика Могерини заявила, что ЕС полностью поддерживает Украину, ее независимость и суверенитет. Трогательная история крымскотатарских беженцев в США. Траурные акции после массовой стрельбы в мечети в Новой Зеландии.