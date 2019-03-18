Голос Америки: в НАТО заявили, что не вернутся к нормальным отношениям с Россией
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Запад напоминает России, что ее действия относительно аннексии Крыма незаконны. Альянс НАТО заверил, что не вернется к нормальным отношениям с Россией, пока та не продемонстрирует соответствие международному праву.
Также в выпуске:
Государственный департамент США назвал так называемый крымский референдум фарсом.
Представитель ЕС Фредерика Могерини заявила, что ЕС полностью поддерживает Украину, ее независимость и суверенитет.
Трогательная история крымскотатарских беженцев в США.
Траурные акции после массовой стрельбы в мечети в Новой Зеландии.
Источник: 24 канал
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