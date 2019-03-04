Голос Америки: В штатах Алабама и Джорджия пронесся разрушительный торнадо – много жертв
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в США в результате разрушительных торнадо погибли по меньшей мере 23 человека. .В штатах Алабама и Джорджия объявлено чрезвычайное положение из-за погодных условий.
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Источник: 24 Канал
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