Голос Америки: в США хотят устроить телефонный разговор между Помпео и Кулебой
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Вашингтон обсуждает смену правительства Украины. В Конгрессе ожидают продолжения борьбы с коррупцией. Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что в Госдепе заинтересованы вскоре организовать телефонный разговор между госсекретарем Майком Помпео и новоназначенным министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
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