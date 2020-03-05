Голос Америки: в США хотят устроить телефонный разговор между Помпео и Кулебой

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Вашингтон обсуждает смену правительства Украины. В Конгрессе ожидают продолжения борьбы с коррупцией. Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что в Госдепе заинтересованы вскоре организовать телефонный разговор между госсекретарем Майком Помпео и новоназначенным министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также в выпуске: В штате Калифорния объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса COVID-19. Сегодня там умер первый человек.