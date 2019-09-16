Голос Америки: В США могут помочь Украине и ЕС уменьшить газовую зависимость от России

В свежем выпуске "Голоса Америки" – сенатор США Рон Джонсон сообщил, что в Штатах разработали проект, который предлагает гранты для поощрения частного инвестирования в энергетический сектор по всей Европе. Это поможет уменьшить зависимость от российского газа.

Также в выпуске: В пригороде американской столицы состоялся 17-й ежегодный Украинский фестиваль.

Источник: 24 канал