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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Голос Америки: В США началась вторая серия слушаний об импичменте Трампа – первые детали

      Голос Америки 10 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Конгрессе началась вторая серия открытых слушаний по делу о возможном импичменте президента Трампа. Свидетельствовали Александр Виндман, Дженнифер Уильямс и Курт Волкер. Что они сказали – смотрите в видео.

      Также в выпуске:

      Виндман подтвердил, что Александр Данилюк трижды предлагал ему занять пост министра обороны Украины.

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      19 ноября
      1631
      Теги: Новости Украины Новости США Судьи Голос Америки Дональд Трамп Импичмент Трампа
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