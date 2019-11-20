Голос Америки: В США началась вторая серия слушаний об импичменте Трампа – первые детали

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Конгрессе началась вторая серия открытых слушаний по делу о возможном импичменте президента Трампа. Свидетельствовали Александр Виндман, Дженнифер Уильямс и Курт Волкер. Что они сказали – смотрите в видео.

Также в выпуске: Виндман подтвердил, что Александр Данилюк трижды предлагал ему занять пост министра обороны Украины.