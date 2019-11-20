Голос Америки: В США началась вторая серия слушаний об импичменте Трампа – первые детали
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Конгрессе началась вторая серия открытых слушаний по делу о возможном импичменте президента Трампа. Свидетельствовали Александр Виндман, Дженнифер Уильямс и Курт Волкер. Что они сказали – смотрите в видео.
Также в выпуске:
Виндман подтвердил, что Александр Данилюк трижды предлагал ему занять пост министра обороны Украины.
19 ноября
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии