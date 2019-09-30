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      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Голос Америки: В США оценили, кто выигрывает от рынка земли в Украине

      Голос Америки 27 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – заместитель главного экономиста Международного института финансов Элина Рыбакова считает, что земельную реформу нужно делать уже давно. По ее мнению, команда Зеленского имеет политические рычаги, чтобы провести реформу, а новый министр экономики и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов – хороший профессионал.

      Также в выпуске:

      Политический скандал в США набирает обороты. Курт Волкер будет свидетельствовать перед тремя комитетами Конгресса США.

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      Теги: Новости Украины Новости США Голос Америки Оренда земли Мораторий на продажу земли Рынок земли
      Источник: 24 канал
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