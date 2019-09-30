Голос Америки: В США оценили, кто выигрывает от рынка земли в Украине

В свежем выпуске "Голоса Америки" – заместитель главного экономиста Международного института финансов Элина Рыбакова считает, что земельную реформу нужно делать уже давно. По ее мнению, команда Зеленского имеет политические рычаги, чтобы провести реформу, а новый министр экономики и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов – хороший профессионал.

Также в выпуске: Политический скандал в США набирает обороты. Курт Волкер будет свидетельствовать перед тремя комитетами Конгресса США.

Источник: 24 канал