Голос Америки: В США оценили, кто выигрывает от рынка земли в Украине
В свежем выпуске "Голоса Америки" – заместитель главного экономиста Международного института финансов Элина Рыбакова считает, что земельную реформу нужно делать уже давно. По ее мнению, команда Зеленского имеет политические рычаги, чтобы провести реформу, а новый министр экономики и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов – хороший профессионал.
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Источник: 24 канал
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