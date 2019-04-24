Голос Америки: В США отреагировали на выдачу паспортов РФ для жителей Донетчины
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в посольстве США осудили указ главы Кремля выдавать российские паспорта жителям оккупированных Донецка и Луганска. Они назвали это решение абсурдным и дестабилизирующим.
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Вице-президент США Майк Пенс поздравил Владимира Зеленского с победой.
Демократы и разговоры об импичменте Трампа.
Источник: 24 канал
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