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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Голос Америки: В США отреагировали на выдачу паспортов РФ для жителей Донетчины

      Голос Америки 75 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в посольстве США осудили указ главы Кремля выдавать российские паспорта жителям оккупированных Донецка и Луганска. Они назвали это решение абсурдным и дестабилизирующим.

      Также в выпуске:

      Вице-президент США Майк Пенс поздравил Владимира Зеленского с победой.

      Демократы и разговоры об импичменте Трампа.

      blog_ava
      У Зеленского прокомментировали указ Путина о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
      сегодня
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      Теги: Владимир Путин Украина – Россия Новости США Война на Донбассе Голос Америки
      Источник: 24 канал
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