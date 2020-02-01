Голос Америки: В США поставили Китай на один уровень с Сомали и Северной Кореей

В свежем выпуске "Голоса Америки" – власти США объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за распространения в мире китайского коронавируса. В Америку запретили въезд иностранцам, которые в течение последних 14 дней были в Китае.

Также в выпуске: Государственный секретарь США и Президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Киеве. Также Майк Помпео встретился с министрами иностранных дел и обороны и предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.