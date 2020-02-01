Голос Америки: В США поставили Китай на один уровень с Сомали и Северной Кореей
В свежем выпуске "Голоса Америки" – власти США объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за распространения в мире китайского коронавируса. В Америку запретили въезд иностранцам, которые в течение последних 14 дней были в Китае.
Также в выпуске:
Государственный секретарь США и Президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Киеве. Также Майк Помпео встретился с министрами иностранных дел и обороны и предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.
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