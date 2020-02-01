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      Голос Америки: В США поставили Китай на один уровень с Сомали и Северной Кореей

      Голос Америки 26 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – власти США объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за распространения в мире китайского коронавируса. В Америку запретили въезд иностранцам, которые в течение последних 14 дней были в Китае.

      Также в выпуске:

      Государственный секретарь США и Президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Киеве. Также Майк Помпео встретился с министрами иностранных дел и обороны и предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием. 

       

      Путинский переворот: операция "2024" идет без помех
      31 января
      510
      Теги: Новости Украины Новости США Владимир Зеленский Помпео в Украине Майк Помпео Голос Америки
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