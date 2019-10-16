Голос Америки: В США принимали ставки, сколько раз вспомнят об Украине на дебатах демократов
В свежем выпуске "Голоса Америки" – тема импичмента стала одной из первых на дебатах демократов, которые соревнуются за номинацию в президенты США. Букмекеры даже принимали ставки на то, сколько раз со сцены прозвучит слово Украина. Это произошло после первого вопроса.
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