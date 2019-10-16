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      Голос Америки: В США принимали ставки, сколько раз вспомнят об Украине на дебатах демократов

      Голос Америки 8 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – тема импичмента стала одной из первых на дебатах демократов, которые соревнуются за номинацию в президенты США. Букмекеры даже принимали ставки на то, сколько раз со сцены прозвучит слово Украина. Это произошло после первого вопроса.

      Также в выпуске:

      Что Джордж Кент рассказал во время показаний в Конгрессе США в рамках расследования относительно импичмента.

      Президент Трамп заявил, что США не причастны к эскалации ситуации в Сирии.

       

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      Теги: Новости Украины Импичмент Трампа Новости США Голос Америки Новости политики
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