Голос Америки: В США принимали ставки, сколько раз вспомнят об Украине на дебатах демократов

В свежем выпуске "Голоса Америки" – тема импичмента стала одной из первых на дебатах демократов, которые соревнуются за номинацию в президенты США. Букмекеры даже принимали ставки на то, сколько раз со сцены прозвучит слово Украина. Это произошло после первого вопроса.

Также в выпуске: Что Джордж Кент рассказал во время показаний в Конгрессе США в рамках расследования относительно импичмента. Президент Трамп заявил, что США не причастны к эскалации ситуации в Сирии.