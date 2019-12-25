Голос Америки: В ВСУ объяснили, зачем ракетный эсминец США прибыл в порт Одессы

В свежем выпуске "Голоса Америки" – экипаж американского эсминца "Росс" проведет Рождественские праздники в порту Одессы. Корабль прибыл в украинский город утром 24 декабря в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины с государствами-членами НАТО, – сообщили в ВСУ.

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