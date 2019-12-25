Голос Америки: В ВСУ объяснили, зачем ракетный эсминец США прибыл в порт Одессы
В свежем выпуске "Голоса Америки" – экипаж американского эсминца "Росс" проведет Рождественские праздники в порту Одессы. Корабль прибыл в украинский город утром 24 декабря в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины с государствами-членами НАТО, – сообщили в ВСУ.
Также в выпуске:
Президент Дональд Трамп поздравил американских военных с Рождеством.
Почему город Уильямсбург стал рождественской столицей США?
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии