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      Голос Америки: В ВСУ объяснили, зачем ракетный эсминец США прибыл в порт Одессы

      Голос Америки 15 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – экипаж американского эсминца "Росс" проведет Рождественские праздники в порту Одессы. Корабль прибыл в украинский город утром 24 декабря в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины с государствами-членами НАТО, – сообщили в ВСУ.

      Также в выпуске:

      Президент Дональд Трамп поздравил американских военных с Рождеством.

      Почему город Уильямсбург стал рождественской столицей США?

      Когда украинцам стоит праздновать Рождество: опрос
      сегодня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Украины Водный транспорт Голос Америки Новости политики Новости США
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