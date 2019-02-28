Голос Америки: Волкер рассказал о действиях Запада, если Москва пойдет на эскалацию в Украине
В свежем выпуске "Голоса Америки" – специальный представитель Госдепартамента Курт Волкер заявил, Если Москва пойдет на эскалацию в Украине, то реакция Запада будет немедленной и решительной.
Также в выпуске:
В пятую годовщину оккупации Россией Крыма Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию немедленно ее прекратить, а также освободить удерживаемых Россией заключенных украинцев.
Источник: 24 канал
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