Голос Америки: Волкер рассказал о действиях Запада, если Москва пойдет на эскалацию в Украине

В свежем выпуске "Голоса Америки" – специальный представитель Госдепартамента Курт Волкер заявил, Если Москва пойдет на эскалацию в Украине, то реакция Запада будет немедленной и решительной.

Также в выпуске: В пятую годовщину оккупации Россией Крыма Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию немедленно ее прекратить, а также освободить удерживаемых Россией заключенных украинцев.