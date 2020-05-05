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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Голос Америки: Врачи сообщают о еще одной болезни, вероятно связанной с COVID-19

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – врачи сообщают о еще одной болезни, возможно связанной с коронавирусом. По крайней мере, 15 детей госпитализировали в Нью-Йорке. Вместе с положительным результатом на COVID-19 у них симптомы токсического шока, такие как воспаление кровеносных сосудов, в частности – коронарных артерий. Похожие случаи зафиксировали и в Европе.

      Также в выпуске "Голсоу Америки" на 24 канале:

      В Нью-Йорке начнут постепенно снимать ограничения с 15 мая.

      Компании Apple и Google представили больше деталей относительно их блютуз-системы, которая поможет органам системы здоровья отслеживать потенциальные контакты больных коронавирусом.

      Как сработали похожие приложения в других странах.

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Голос Америки
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