Голос Америки: Врачи сообщают о еще одной болезни, вероятно связанной с COVID-19
В свежем выпуске "Голоса Америки" – врачи сообщают о еще одной болезни, возможно связанной с коронавирусом. По крайней мере, 15 детей госпитализировали в Нью-Йорке. Вместе с положительным результатом на COVID-19 у них симптомы токсического шока, такие как воспаление кровеносных сосудов, в частности – коронарных артерий. Похожие случаи зафиксировали и в Европе.
Также в выпуске "Голсоу Америки" на 24 канале:
В Нью-Йорке начнут постепенно снимать ограничения с 15 мая.
Компании Apple и Google представили больше деталей относительно их блютуз-системы, которая поможет органам системы здоровья отслеживать потенциальные контакты больных коронавирусом.
Как сработали похожие приложения в других странах.
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