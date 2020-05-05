Голос Америки: Врачи сообщают о еще одной болезни, вероятно связанной с COVID-19

В свежем выпуске "Голоса Америки" – врачи сообщают о еще одной болезни, возможно связанной с коронавирусом. По крайней мере, 15 детей госпитализировали в Нью-Йорке. Вместе с положительным результатом на COVID-19 у них симптомы токсического шока, такие как воспаление кровеносных сосудов, в частности – коронарных артерий. Похожие случаи зафиксировали и в Европе.

Также в выпуске "Голсоу Америки" на 24 канале: В Нью-Йорке начнут постепенно снимать ограничения с 15 мая. Компании Apple и Google представили больше деталей относительно их блютуз-системы, которая поможет органам системы здоровья отслеживать потенциальные контакты больных коронавирусом. Как сработали похожие приложения в других странах.