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      "Голос Кремля": какая страна выступила против доклада о гибридной войне с Россией в ПА НАТО

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      Про гибридную войну России не хотела слушать в ПА НАТО только Сербия, – Геращенко
      Про гибридную войну России не хотела слушать в ПА НАТО только Сербия, – Геращенко / Фото из открытых источников

      В Парламентской ассамблее НАТО представители сербского парламента единственные выступили против доклада британского парламентария лорда Джоплинга "Противодействие гибридным угрозам России". Однако они не имели права голосовать против принятия доклада.

      Об этом сообщила первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

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      Так, Геращенко отмечает, что в докладе говорилось про конкретные факты гибридной войны России против Украины, Грузии, Британии, других стран. Также освещались конкретные предложения для отпора гибридным методам Кремля.

      Доклад единогласно поддержан Комитетом по гражданскому измерению и безопасности ПА НАТО, на его основе будет принята резолюция ассамблеи... Единственные, кто в грубой манере выступили против доклада (но не имели права голосовать против ее принятия), – это представители сербского парламента,
      – написала она.

      Геращенко также отметила, что реакция сербского парламента является примером "голоса Кремля". По ее словам, в Галифаксе он убеждал, что "это весь мир воюет с Москвой, что Крым не украли, а там был референдум, на Донбассе никого нет, что в Солсбери тоже никого не было и МН 17 не сбивали".

      "Это был типичный пример гибридной войны против всего мира , которую ведет Москва, в том числе с помощью своих лоббистов и адвокатов, инспирированных в разные институты и ассамблеи", – подчеркнула Геращенко.

       

      Теги: Новости политики НАТО Новости России Ирина Геращенко Сербия
      Источник: 24 Канал
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