Голос похож на мой, но нужна экспертиза, – Труба о записи прослушки в своем кабинете

На скандальных аудиозаписях, сделанных якобы в кабинете директора ГБР Романа Трубы, записанный голос похож на его собственный, но, чтобы сказать наверняка, нужна фоноскопическая экспертиза.

В случае проведения такой экспертизы Труба готов предоставить образцы своего голоса. Об этом он рассказал в интервью "Левому берегу".

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В то же время, Роман Труба отметил: экспертизу могут назначить, если есть оригиналы записей.

Если бы эти оригиналы были, не было бы нужды выкладывать записи в телеграмм: человек передал бы оригинал в правоохранительный орган. Понимаете ли вы, что эти записи могут быть скомпилированы? В 21 веке... Я думаю, других вариантов просто не может быть,

– подчеркнул он.

Труба также добавил, что правоохранители в Украине сейчас чувствуют себя незащищенными. Что же до самой прослушки, найденной в его кабинете, говорит: ее не устанавливал ни один правоохранительный орган.

Может ли руководитель какой-либо правоохранительной структуры быть уверенным сегодня, что у него нет такой прослушки? Нет, не может,

– подытожил он.

Что известно о скандальных записи с Трубой?

20 ноября в сети обнародовали записи с якобы разговорами председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете. Они свидетельствуют, что все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента.



Записи из офиса главы ГБР обнародовали в телеграмм-канале "Трубу прорвало". В этих разговорах Труба якобы обсуждал дела против Петра Порошенко, бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун и дело Приватбанка.