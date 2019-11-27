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      Голос похож на мой, но нужна экспертиза, – Труба о записи прослушки в своем кабинете

      3 Читати новину українською
      Роман Труба / Zik

      На скандальных аудиозаписях, сделанных якобы в кабинете директора ГБР Романа Трубы, записанный голос похож на его собственный, но, чтобы сказать наверняка, нужна фоноскопическая экспертиза.

      В случае проведения такой экспертизы Труба готов предоставить образцы своего голоса. Об этом он рассказал в интервью "Левому берегу".

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      В то же время, Роман Труба отметил: экспертизу могут назначить, если есть оригиналы записей.

      Если бы эти оригиналы были, не было бы нужды выкладывать записи в телеграмм: человек передал бы оригинал в правоохранительный орган. Понимаете ли вы, что эти записи могут быть скомпилированы? В 21 веке... Я думаю, других вариантов просто не может быть,
      – подчеркнул он.

      Труба также добавил, что правоохранители в Украине сейчас чувствуют себя незащищенными. Что же до самой прослушки, найденной в его кабинете, говорит: ее не устанавливал ни один правоохранительный орган.

      Может ли руководитель какой-либо правоохранительной структуры быть уверенным сегодня, что у него нет такой прослушки? Нет, не может,
      – подытожил он.

      Что известно о скандальных записи с Трубой?
      20 ноября в сети обнародовали записи с якобы разговорами председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете. Они свидетельствуют, что все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента.

      Записи из офиса главы ГБР обнародовали в телеграмм-канале "Трубу прорвало". В этих разговорах Труба якобы обсуждал дела против Петра Порошенко, бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун и дело Приватбанка.

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      27 ноября
      23848
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Государственное бюро расследований Скандал Роман Труба Новости Украины Новости политики
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