Такое мнение выразил глава комитета германского бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя ситуацию вокруг антироссийских санкций. Причем основным ретранслятором заявлений этого бюргера является российское агентство "РИА Новости".

Обратите внимание: России не удастся отменить санкции из-за коронавируса, – МИД Австрии

Ничего удивительного нет в том, что против антироссийских санкций выступает макака из числа левых немецких политиков, отметившийся как один из лидеров "Партии труда и социальной справедливости" (WASG) основанной выходцами из СДПГ, а ныне представляющий "Левую партию", которая активно сотрудничает с такими политическими силами как "Германская коммунистическая партия", Социалистическая альтернатива (SAV), "Маркс 21 – Сеть за международный социализм" и прочими посткоммунистическими и постсоциалистическими политическим отбросами. А еще, ярый защитник "Северного потока – 2" и "Газпрома".

Что тут еще скажешь, ведущее российское СМИ продолжает пользоваться услугами немецких политиков низкой социальной ответственности, тем самым демонстрируя то, что и оно является средством массовой информации с низкой социальной ответственностью.