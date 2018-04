Голос страны 8 сезон 10 выпуск: откровенное признание Зианджи и резкая критика Джамалы

Десятый выпуск 8 сезона вокального шоу "Голос страны" вышел на экраны канала "1+1" 1 апреля в 21:00. Джамала, Потап и Сергей Бабкин уже определились с составом своих команд после "боев". Сегодня вокалистов-участников ждал третий этап – "нокауты", во время которых они имели только один шанс на продолжение в шоу.

По условиям шоу "Голос страны" 8 сезон, участники перешли к нокаутам – последнему этапу перед прямыми эфирами, которые стартуют с 15 апреля. В нокауты попали 34 участника – по 9 в каждую команду звездного тренера. Во время нокаутов определится – кто из них попадет в прямые эфиры.

Звездными тренерами "Голос страны" 8 сезон стали: Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль. Неизменными ведущими шоу стали звездные супруги – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, а также – известный шоумен и юморист – актер студии "Квартал 95" Артем Гагарин.



Елена Луценко

Начинает нокауты команда Сергея Бабкина. Елена Луценко, которой ближе по духу народные песни, вышла на сцену с хитом Deep Purple. Девушке очень понравилось кардинальное вокальное перевоплощение. Сергей посадил ее на первое кресло.

Голос страны 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Елена Луценко – "Smoke on the water"



Дмитрий Стоян

Испытать свои силы в нокаутах вышел участник, которого Сергей Бабкин "украл" во время первых вокальных боев – Дмитрий Стоян. Хитом MONATIKа он просто "разорвал" слушателей.

Тина не сдержала эмоций – в восторге от исполнения, она ему отдает первое место. Джамала бы отдала парню второе место, потому что у Елены был мощный вокал. Бабкин таки решил посадить его на второе место.

Голос страны 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Дмитрий Стоян – "То от чего без ума"



Александр Чекмарев

Большинство участников команды Бабкина считают Александра Чекмарева своим главным соперником. Все отметили его проницательность и профессионализм. Он выполнил легендарную песню The Beatles. Сергей посадил его на второе место, таким образом Дмитрий Стоян подвинулся на третье кресло.

Голос страны 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Александр Чекмарев – "Yesterday"



Юрий Каналош

В команде Юрия Каналоша называют дерзким, эмоциональным и приравнивают к Майклу Джексону. Во время нокаутов он исполнил песню Bruno Mars. Джамала и Потап отдали бы ему 4 место, а Сергей Бабкин посадил на 3 место. Таким образом, на четвертое кресло сел Дмитрий Стоян.

Голос страны 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Юрий Каналош – "Grenade"



Анастасия Мацуцкая

Анастасия Мацуцкая решила помирить Сергея Бабкина и Тину Кароль, поэтому спела песню Тины "У неба попросим". Тина воздержалась от комментариев по выполнению. Сергей посадил ее на 3 кресло. Таким образом, шоу покинул Дмитрий Стоян, а Юрий Каналош пересел на 4 кресло.

Голос страны 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Анастасия Мацуцкая – "У неба попросим"



Дмитрий Самко

Дмитрий Самко решил покорить тренеров и зрителей песней Владимира Высоцкого. Тина отметила, что для нее это лучшее выступление и отдала парню 1 кресло, Потап – третье, а Сергей посадил Дмитрия на второе. Таким образом, шоу покинул Юрий Каналош.

Голос страны 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Дмитрий Самко – "Парус"

Мария Хурсенко

Дочь известного композитора Мария Хурсенко выполнила романтичный хит всех времен. Звездные тренеры воздержались от комментариев, а Сергей Бабкин решил сразу отправить девушку домой, не садя ее на стул. Поэтому Мария Хурсенко покинула шоу.

Голос страны 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Мария Хурсенко – "My Heart Will Go On"

Роман Набожняк

Борьба становится все более напряженной. Роман Набожняк исполнил песню "Океана Эльзы", на которую сделал собственную аранжировку. Сергей Бабкин посадил его на 4 кресло, таким образом, шоу покинула Анастасия Мацуцкая.

Голос страны 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Роман Набожняк – "Стіна"



Валентин Беленький

Последним из команды Бабкина вышел на сцену етектрик Валентин Беленький. Он так растрогал тренеров, все единогласно поддержали его кандидатуру, чтобы он попал в прямые эфиры.

Сергей оставил Валентина, поэтому шоу покинул ветеран АТО Роман Нарожняк.

Голос страны 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Валентин Біленький – "All i Want"



Николай Серезитинов

Далее бой за место в прямом эфире начинает команда Потапа. Первым на главную вокальную сцену страны вышел Николай Серезитинов с хитом Джастина Тимберлейка. Потап посадил парня на первое место.

Голос страны 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Николай Серезитинов – "Say Something"

Виолетта Литвиненко

Следующей бороться за место в прямых эфирах вышла Виолетта Литвиненко. Участница выполнила "Черемшину" в балканской версии. Потап был поражен, поэтому девушка села на первый стул.

Голос страны 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Виолетта Литвиненко – "Черемшина"

Роман Пьясецкий

Роман Пьясецкий вышел на сцену с хитом "Bruno Mars". Джамала даже подпевала парню и поблагодарила его за настроение. Но вокально парень не доработал. Тина посоветовала дать парню шанс. Поэтому Потап решил предложить Роману сесть на четвертый стул или покинуть шоу. Парень решил вцепиться за шанс и занять кресло.

Голос страны 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Роман Пьясецкий – "That`s What I Like"

Никита Трондин

Никита Трондин исполнил песню-исповедь SAM SMITH. Джамала заметила тяжелое состояние парня – ему в самом начале песни хотелось заплакать, но он, как мужчина, допел до конца. Потап посадил Никиту на первое кресло.

Голос страны 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Никита Трондин – "Him"

Виктория Ильчишена Виктория Ильчишен выполнила популярный хит KAZKA. Ее интересное исполнение отметили Джамала и Тина. Потапу тоже понравилось исполнение тоже, но он ее посадил на третий стул. Шоу покинул Роман Пясецкий. Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Виктория Ильчишена – "Свята" Даниил Фельдман Даниил Фельдман, которого Потап "украл" на вокальных боях и подарил ему шанс на участие в шоу, ошеломил Сергея Бабкина, в команде которого он до того был. Сергей посоветовал Потапу посадить Даниила на второе кресло, но Потап посадил его на четвертое. Голос страны 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Даниил Фельдман – "Whatever It Takes" Србуи Сргсян Следующей покорять главную вокальную сцену страны вышла Србуи Сргсян с песней Czesław Niemen. Своим мощным выступлением она очаровала Сергея Бабкина, Джамала отметила, что это было не так мощно, как другие разы. Потап отдал девушке первое место. Даниил Фельдман покинул "Голос страны". Голос страны 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Србуи Сргсян – "Dziwny jest ten swiat" Оксана Черная Завоевать место в прямых эфирах хочет и Оксана Черная. Девушка исполнила зажигательную песню Zara Larson. Но Потап не пригласил ее ни на одно кресло, немало зрителей в зале расплакалось из-за такого решения. Ошеломленной была и Джамала. Голос страны 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Оксана Черная – "Ain`t My Fault" Зианджа Зианджа исполнила песню Натальи Могилевской. Тина и Джамала были очарованы ее щемящим исполнением, Джа предложила ее посадить на второе кресло. Потап так и поступил, и шоу покинула Виктория Ильчишина. "Такие люди, как я, всю жизнь живут в страхе. Участием в "Голосе" хочу дать им надежду на то, что придет время, когда они выйдут на улицу и почувствуют себя свободными, смогут открыто проявлять свои чувства и наслаждаться жизнью. Выступление в "нокаутах" для меня исповедь, ведь эта песня написана мной. Сегодня я переписала текст, который отражает мою жизнь, ведь хотела рассказать свою правду", – откровенно призналась Зианджа. Голос страны 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Зианджа – "Исцелена" Во время шоу "Голос страны" 8 сезон 10 выпуск звездные тренеры потеряли еще 10 участников, которые навсегда покинули проект. Из команды Сергея Бабкина покинули шоу Дмитрий Стоян, Юрий Каналош, Мария Хурсенко, Анастасия Мацуцкая и Роман Набожняк. В прямые эфиры с ним идут Елена Луценко, Александр Чекмарев, Дмитрий Самко и Валентин Беленький. Потап попрощался с такими участниками: Роман Пясецкий, Николай Серезитинов, Даниил Фельдман, Виктория Ильчишен и Оксана Черная. В прямые эфиры из команды Потапа попадают Србуи Сргсян, Никита Трондин, Виолетта Литвиненко и Зианджа. Далее участников ждут жестокие нокауты. Следующий 11 выпуск состоится в воскресенье, 8 апреля. За места в прямом эфире будут бороться участники из команд Тины Кароль и Джамалы.

