Голос страны 8 сезон 6 выпуск: дочь Хурсенко, экс-участник группы Mirami и Камалия

По условиям шоу "Голос страны" 8 сезон, участники сначала должны пройти отбор под названием "слепые прослушивания". Однако, в новом сезоне участников шоу ждут новые правила – вокалист, который не смог развернуть ни одно тренерское кресло, тут же должен покинуть сцену без общения со звездными тренерами.

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Звездными тренерами "Голос страны" 8 сезон стали: Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль. Неизменными ведущими шоу стали звездные супруги – Юрий Горбунов и Катя Осадчая, а также – известный шоумен и юморист – актер студии "Квартал 95" Артем Гагарин.

Александр Ильвахин

Первым покорить сцену предпоследних слепых испытаний вышел 20-летний Александр Ильвахин из Одессы. Парень изучает оперную партию "Фигаро" в музыкальной академии, днем ​​играет в театре, вечером преподает вокал детям и поздний вечер он проводит в ночном клубе, играя рок.

Он всю жизнь мечтал стать певцом, поэтому пришел на проект "Голос страны" 8 сезон. Его совсем не юный голос покорил сердца двух судей – Потапа и Сергея Бабкина. Но парень решил пойти в команду Сергея Бабкина.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Александр Ильвахин – "Nothing else matters"

Анастасия Сырцова

22-летняя девушка из города Волноваха Донецкой области не хочет всю жизнь быть фитнес-тренером. Анастасия Сырцова очень переживала перед выходом на сцену, потому что всегда мечтала поделиться своими песня и творчеством перед всем миром.

На ее голос обернулся тренер Потап, который сразу и забрал в свою команду.



Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Анастасия Сырцова – "Lean On"

Виктор Данюк

24-летний парень из Житомирщины за свою молодую жизнь уже пережил много испытаний. Виктор недавно преодолел онкологическое заболевание и планирует не потерять ни одной минуты жизни.

Поэтому он решил посвятить свою жизнь музыке и стать известным певцом. Его бархатный голос завоевал сердце требовательной Тины Кароль, которая забрала его в свою команду.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Виктор Данюк – "Любовь"

Мария Хурсенко

Одной из самых больших неожиданностей 6 выпуска "Голос страны" стала дочь легендарного украинского композитора и певца Вячеслава Хурсенко. Марии было 19 лет, когда не стало ее отца.

Она мечтает продолжить путь отца и завоевать сердца всех украинцев своим звонким голосом. Она исполнила знаменитую песню Вячеслава "На острове ожидания". Лирическое исполнение композиции смогло повернуть аж три судейских кресла – Потапа, Джамалы и Сергея Бабкина. Но Мария решила выбрать наставником Сергея.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Мария Хурсенко – "На острове ожидания"

Дарья Шевченко

22-летняя луганчанка Дарья Шевченко, которая представляет теперь город Днепр, решила выйти на сцену, чтобы через 10 лет еще раз увидеть Зианджу. Как оказалось, когда Зианджа еще была Борисом Апрелем, она была в него невероятно влюблена.

Сегодня она хотела обратиться к нему и признаться Зиандже в своих чувствах. Но ни одно судейское кресло на ее исполнение не повернулось.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Дарья Шеченко – "Addicted to you"

Даниил Фельдман

Молодой участник "слепых прослушиваний" Даниил Фельдман из Киева с детства любил петь, но часто из-за этого страдал. Еще в школе за его пение его часто били. Однако сегодня он решил доказать всем свой талант.

Для этого 18-летний парень выбрал композицию любимой группы "Twenty One Pilots", которые вдохновили его развить собственное творчество. На его голос повернулся Сергей Бабкин, который и забрал к себе Даниила в команду.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Даниил Фельдман – "Heathens"

Надежда Боднарук

Молодая девушка Надежда Боднарук из Верховины вместе со своим любимым создала группу, что перекладывает на музыку стихи известных украинских поэтов. Но после двух лет отношений парень месяц назад отправился в Германию и просит ее уехать к нему.

Девушка же не знает, или оставить свои амбиции здесь и поехать в другую страну, или остаться и продолжить карьеру. По ее словам, если кто-то повернется на ее голос, тогда так и определится ее судьба. И ее надежды сбылись – к ней повернулась Тина Кароль.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Надежда Боднарук – "Nentori"

Алина Русинова

Педагог по музыке пришла на проект "Голос страны", чтобы создать собственную карьеру исполнительницы. Но неожиданно перед "слепыми прослушиваниями" она заболела тяжелой ангиной.

Она до последнего сомневалась, выходить ли на сцену, но все же решилась. И ее зажигательное исполнение песни смогло повернуть кресло Потапа.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Алина Русинова – "I got you"

Дмитрий Стоян

Молодой человек из города Кропивницкий называет себя добрым волшебником музыки. Дмитрий работает в детском театре, потому что именно дети вдохновляют его творить добро, а это добро он вкладывает в музыку.

Параллельно парень занимается музыкой со своей группой. Но как большинство творческих людей хочет начать свою карьеру. И ему первый шаг удался – к нему повернулось кресло Тины Кароль.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Дмитрий Стоян – "Kiss"

София Киструга

Молодая исполнительница София Киструга получила образование журналиста, но уже давно решила заняться карьерой в музыкальной индустрии. Около 3 лет она была участницей женской группы "Mirami", но стремилась заняться сольной карьерой.

На ее проникновенный голос повернулось кресло Джамалы, из-за чего она пошла в команду певицы.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – София Киструга – "Не дощ"

Елизавета Байрак

Девушка из Херсона Лиза Байрак, как и все участники проекта, всю жизнь пыталась реализоваться на проекте "Голос страны". Одним из ее вдохновителей стал украинский певец LAUD, с которым она училась в одном институте.

На ее голос неожиданно повернулось аж три судейских кресла – Джамала, Тина Кароль и Потап. Но Лиза выбрала наставником исполнительницу Тину Кароль.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Елизавета Байрак – "Symphony"

Марта Рак

16-летняя девушка из Львовщины стоит на пороге тяжелого выбора. В 11 классе школы она должна определиться с будущей профессией. Марта верит, что заветное кресло повернется к ней и это станет началом ее счастливого будущего.

И это произошло! Судья, выбора которой больше всего ждала, все же откликнулась на ее голос. Тина Кароль неожиданно осуществила ее мечту и забрала к себе в подопечные. Таким образом судья первой закрыла свою команду исполнителей.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Марта Рак – "Страсть"

Камалия

Финальная участница "слепых прослушиваний" 6 выпуска шоу поразила весь зал зрителей своим присутствием. Украинская певица Камалия, которая также недавно участвовала в телевизионном проекте "Танцы со звездами", решила покорить не только лучшие сцены Украины, но и сцену проекта "Голос страны".

На ее завораживающий голос повернулось аж три судейских кресла – Потапа, Джамалы и Сергея Бабкина. Они никак не ожидали увидеть перед собой артистку. Звезда просто решила спеть на проекте, но не остаться на нем. Поэтому она эффектно закрыла прослушивания 6 выпуска "Голос страны".



Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Камалия – "Чорнії брови, карії очі"

Во время шоу "Голос страны" 8 сезон 6 выпуск звездные тренеры набрали 11 новых участников.

У Сергея Бабкина теперь еще 3 участника – Александр Ильвахин, Мария Хурсенко и Даниил Фельдман.

В команде Джамалы – София Киструга.

А у Потапа – Анастасия Сырцова и Алина Русинова.

Тина Кароль выбрала себе следующих участников – Виктор Данюк, Надежда Боднарук, Дмитрий Стоян, Елизавета Байрак и Марта Рак. Таким образом, артистка закрыла команду своих подопечных.

Тина Кароль – украинская певица и актриса, народная артистка Украины. За свою творческую карьеру получила множество наград: Лауреат международного песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005", с песней "Show Me Your Love" также представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2006", где заняла седьмое место. Тина также уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проекта "Голос. Дети".

Сергей Бабкин – украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы "5'nizza", а также со своей женой Снежаной Бабкиной стал участником 5-го сезона легендарного шоу "Танцы со звездами". В этом году Бабкин также примет участие в Национальном отборе "Евровидения-2018" с песней "Крізь твої очі". Сергей уже был звездным тренером вокального шоу "Голос страны" 7 сезон, поэтому участие в составе жюри 8 сезона не станет для него новинкой.

Джамала (Сусана Алимовна Джамаладинова) – украинская певица крымскотатарского и армянского происхождения, народная артистка Украины, победительница 8-го международного конкурса "Новая волна" и 61-го песенного конкурса "Евровидение". В 2018 году она, как и в предыдущем году, станет судьей на Национальном отборе "Евровидения-2018" в Украине. Джамала также во второй раз сядет в красное кресло проекта "Голос страны" как звездный тренер.

Потап (Алексей Потапенко) – украинский поп- и рэп-исполнитель, а также известный продюсер. Под его руководством возникло несколько музыкальных проектов, известных даже за пределами Украины. Для Потапа участие в проекте станет уже четвертым. Потап также несколько сезонов подряд был звездным тренером проекта "Голос. Дети".