Голос страны 8 сезон 7 выпуск: слезы и напряжение последнего кастинга "слепых прослушиваний"

Седьмой выпуск 8 сезона вокального шоу "Голос страны" вышел на экраны канала "1 + 1" 11 марта в 21:00. Джамала, Потап и Сергей Бабкин добрали в свои команды вокалистов. Тина Кароль во время седьмого и последнего кастинга "слепых прослушиваний" наблюдала, как ее коллеги выбирали новых участников в свои команды.

По условиям 8 сезона шоу "Голос страны" 8 сезон, участники сначала должны пройти отбор под названием "слепые прослушивания". Однако, в новом сезоне участников шоу ждут новые правила – вокалист, который не смог развернуть ни одного тренерского кресла, сразу же должен покинуть сцену без общения со звездными тренерами. Седьмой выпуск 8 сезона "Голос страны" стал последним кастингом "слепых прослушиваний". Далее участников шоу ждет новый этап.

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Звездными тренерами "Голос страны" 8 сезон стали: Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль. Неизменными ведущими шоу стали звездные супруги – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, а также – известный шоумен и юморист – актер студии "Квартал 95" Артем Гагарин.

Анастасія Кудрявченко

24-летняя Анастасия Кудрявцева родом из Крыма. Она работает педагогом по вокалу. На "Голосе" певица хочет сказать всем, что Крым – украинский и нельзя этого забывать. Кроме того, девушка хочет творить свою музыку и найти свою аудиторию.

Анастасия исполнила песню Марьяны Садовской, чем покорила сердце Потапа.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Анастасия Кудрявченко – "Ночь Купала"

Эрика Джейнс

20-летнюю Эрику Джейнс убедила принять участие в слепых прослушиваниях ее подруга Яна Блинер, которая принимала участие в предыдущем шоу "Голос страны". Все детство Эрика провела на сцене, ведь ее отец музыкант. Девушка умеет играть на пианино, гитаре, скрипке, перкуссии, гармошке, укулеле.

Певица решила для себя, что должен приложить все усилия, чтобы завоевать место в основном вокальном шоу страны. Она развернула Джамалу, Потапа и Сергея Бабкина, но по духу ей ближе оказался Сергей Бабкин.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Эрика Джейнс – "Love Yourself"

Алиса Космос

35-летняя Леся Щербак, более известная под псевдонимом Алиса Космос, последние 20 лет связана с шоу-бизнесом. Девушка вместе со своей сестрой создала группа "Kamon", но через 5 лет проект закрыли. Леся поняла, что хочет быть лирической певицей. Именно на "Голосе" Леся мечтает реализовать себя в новом образе. Она попала в команду Потапа.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Алиса Космос – ""Пасла дівка лебеді"

Владислав Фисун

Владислав Фисун приехал на "Голос" тайком от всех родных из города Харькова. Надеется, что мама увидит его талант и поддержит его развитие в музыке. Мама работает в детской колонии, она хочет стабильности для сына, поэтому ожидает, что он также пойдет по ее стопам. Но это не тот путь, который хочет Владислав. Но, к сожалению, он не смог развернуть ни одного кресла тренеров.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Владислав Фисун – "Faded"

Роман Пясецкий



Роман Пясецкий родом из города Червонограда на Львовщине. Роман пробовал себя во многих профессиях, но жизнь подталкивала его к выбору пути музыканта. Парень уверен, что "Голос" сможет стать площадкой для мощного толчка в его музыкальной карьере.

К нему развернулись Джамала, Потап и Сергей Бабкин. Но парень выбрал команду Потапа. Таким образом, Алексей Потапенко закрыл набор в свою команду.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Роман Пясецкий – "Kisses back"

Алексей Чураков

38-летний музыкант Алексей Чураков родом из Киева. Свое выступление он посвятил маленькому сыну Мирону, который очень хотел увидеть отца на проекте. Выступление он украсил соло на скрипке. Но к нему не развернулся ни один звездный тренер.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Алексей Чураков – "Stand by me"

Ольга Борин

21-летняя Оля Борин приехала из города Ивано-Франковск. Девушка учится в продюсерском центре на отделении вокала. Оля вдохновляют финалисты "Голоса", которые принимают участие в национальных отборах на "Евровидение", выступают на различных мероприятиях.

Поэтому Оля хочет стать такой же известной и успешной певицей, как Ингрет, Владислав Каращук и другие, поэтому решила принять участие в "Голосе страны". К ней развернулись Джамала и Сергей, но девушка выбрала последнего.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Ольга Борин – "Не йди"

Анастасия Мацуцкая

17-летняя Анастасия Мацуцкая родом из города Изюм Харьковской области. Девушка родилась в многодетной семье, где мама одна воспитывает шестерых детей.

Чтобы помочь своей семье и достичь лучшей жизни, девушка пришла на шоу. Настя верит, что этот проект даст ей толчок, который поможет осуществить мечту. К ней развернулись Джамала и Сергей, у обоих тренеров осталось по одному месту. Но девушка решила стать последней участницей в команде Бабкина.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Анастасия Мацуцкая – "Очі на піску"

Виктория Шостак

19-летняя Виктория Шостак приехала на "Голос" из Одессы. Девушка профессионально занимается танцами. На "Голосе" страны Виктория попытается разобраться, что ей больше по душе – музыка или танцы. Своим проникновенным исполнением она развернула Джамалу, забрав место в команде победительнице "Евровидения".

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Виктория Шостак – "Я так хочу"

Во время шоу "Голос страны" 8 сезон 7 выпуск звездные тренеры набрали новых участников, полностью закрыв свои команды.

Тина Кароль первой набрала команду, выбрав последнего подопечного во время 6 выпуска "слепых прослушиваний".

Сергей Бабкин дополнил команду, забрав в свою команду – Эрику Джейнс, Ольгу Борин и Анастасию Мацуцкую.

В команде Джамалы – Виктория Шостак

А у Потапа – Анастасия Кудрявцева, Алиса Космос и Роман Пясецкий

Далее участников ждут ожесточенные бои. Уже 18 марта вокалисты сойдутся в жестоких поединках, ведь каждый из звездных тренеров потеряет сразу по 8 участников.

Тина Кароль – украинская певица и актриса, народная артистка Украины. За свою творческую карьеру получила множество наград: Лауреат международного песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005", с песней "Show Me Your Love" также представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2006", где заняла седьмое место. Тина также уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проекта "Голос. Дети".

Сергей Бабкин – украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы "5'nizza", а также со своей женой Снежаной Бабкиной стал участником 5-го сезона легендарного шоу "Танцы со звездами". В этом году Бабкин также принимал участие в Национальном отборе "Евровидения-2018" с песней "Крізь твої очі". Сергей уже был звездным тренером вокального шоу "Голос страны" 7 сезон, поэтому участие в составе жюри 8 сезона не станет для него новинкой.

Джамала (Сусанна Алимовна Джамаладинова) – украинская певица крымскотатарского и армянского происхождения, народная артистка Украины, победительница 8-го международного конкурса "Новая волна" и 61-го песенного конкурса "Евровидение". В 2018 году она, как и в прошлом году, была судьей на Национальном отборе "Евровидения-2018" в Украине. Джамала второй раз стала тренером проекта "Голос страны".

Потап (Алексей Потапенко) – украинский продюсер и поп- и рэп-исполнитель. Под его руководством возникло несколько музыкальных проектов, известных даже за пределами Украины. Потап участвует в проекте уже в четвертый раз. Также он несколько сезонов подряд был тренером проекта "Голос. Дети".