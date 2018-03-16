Голос страны 8: участники команды Сергея Бабкина

Вокальное шоу "Голос страны" 8 сезон нашло всех талантливых музыкантов, которые примут участие в шоу. Звездный тренер Сергей Бабкин сформировал свою команду и уже совсем скоро вокалисты будут соревноваться в нокаутах за путевку в прямые эфиры "Голоса".

Голос страны 8 сезон называют самым сильным сезоном за всю историю существования шоу в Украине. В 7 выпуске звездные тренеры проекта – Потап, Тина Кароль, Джамала и Сергей Бабкин – окончательно собрали свои команды, каждая из которых состоит из 16 участников.

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Голос страны 8 сезон: команда Сергея Бабкина

В команду Сергея Бабкина вошли: Эрика Джейнс, Ольга Борын, Анастасия Мацуцька, Дмитрий Самко, Кристина Храмова, Елена Луценко, Юрий Каналош, Валентин Биленький, Роман Набожняк, Зиновий Карач, Александр Чекмарев, Юлия Коловертных, Давид Стеблюк, Александр Ильвахин, Мария Хурсенко и Даниил Фельдман.

Голос страны 8: команда Сергея Бабкина

Эрика Джейнс

Возраст: 22

Город: Нижний Новгород

Все детство Эрика провела на сцене, ведь ее отец музыкант. Девушка умеет играть на пианино, гитаре, скрипке, перкуссии, гармошке, укулеле. Певица решила для себя, что станет успешной только благодаря своему таланту, а не внешности.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Эрика Джейнс – "Love Yourself"

Ольга Борын

Возраст: 21

Город: Ивано-Франковск

Ольга учится в продюсерском центре на отделении вокала. В ее жизни появилась большая мечта после знакомства с MONATIKом. Оля хочет стать такой же известной и успешной певицей, поэтому решила принять участие в "Голосе страны".

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Ольга Борын – "Не йди"

Анастасия Мацуцька

Возраст: 18

Город: Изюм

Мама Насти сама воспитывает шестерых детей. Чтобы помочь своей семье и достичь лучшей жизни, девушка пришла на шоу "Голос страны". Настя верит, что этот проект даст ей толчок, который поможет осуществить мечту.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Анастасия Мацуцька – "Очі на піску"

Дмитрий Самко

Возраст: 27

Город: с. Бережница (Ровенская обл.)

Дмитрий пришел на шоу "Голос страны", чтобы покорить музыкальную сцену. Парень выбрал для слепых прослушиваний песню "Перечекати" Тины Кароль. Его проникновенное исполнение задело тренеров. Они все повернулись к исполнителю, и Дмитрий выбрал команду Сергея Бабкина. Парень работает монтировщиком декораций в театре, хотя всегда сам мечтал выступать на театральной сцене.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Дмитрий Самко – "Перечекати"

Кристина Храмова

Возраст: 26

Город: Киев

Кристина из Киева пришла на "Голос страны", чтобы снова поверить в себя и избавиться от неуверенности. Ведь долгое время девушка считала, что выступать в пабах и петь каверы на известные песни – это и является ее вершиной. На изменения вдохновила Кристину ее любимая группа – Radiohead. К девушке обернулись двое из тренеров, и она попала в команду Сергея Бабкина.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Кристина Храмова – "Sex on fire"

Елена Луценко

Возраст: 20

Город: Белая Церковь

20-летняя Елена из Белой Церкви пришла на "Голос страны", чтобы прославить свою певческую семью и доказать, что украинцы – талантливая нация. Вся семья девушки поет, хотя музыкального образования нет ни у кого. Родители возлагают большие надежды на Елену. Невероятный голос певицы заставил развернуться всех тренеров.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Елена Луценко – "Колискова зорі"

Юрий Каналош

Возраст: 23

Город: с. Павлово (Закарпатская область)

Юрий родился в маленьком селе на Закарпатье. Он с детства любил петь и танцевать. И даже родной отец не принимал во внимание способности сына, просил забыть о них и найти "нормальную работу". Поддерживает Юрия лишь мама. На "Голосе" певец стремится показать, что обычный парень из глубинки может добиться успеха.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Юрий Каналош – "Iron Sky"

Валентин Биленький

Возраст: 22

Город: Винниця

Валентин работает электромонтером на строительстве и львиную долю зарплаты отдает на занятия вокалом. Он пришел на кастинг "Голоса" уже в пятый раз и ради того, чтобы попасть в проект, похудел на 16 килограммов.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Валентин Биленький – "Пробач"

Роман Набожняк

Возраст: 27

Город: Киев

Роман работал в ведущей IT-комании, имел собственную группу, но в 2015-м уволился с работы и отправился в АТО. Десять месяцев провел на линии соприкосновения. После возвращения некоторое время был на психологической реабилитации (из-за посттравматического стрессового расстройства), женился и основал свой небольшой бизнес Veterano Brownie. Теперь вместе с другими ветеранами АТО печет и продает брауни. Музыка помогает ему вернуться к мирной жизни и рассказать о пережитом. Роман пришел на "Голос", чтобы призвать людей ценить и защищать свою страну.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Роман Набожняк – "Під облачком"

Зиновий Карач

Возраст: 32

Город: Львов

Родители Зиновия были меломанами: когда он был маленьким, каждый вечер вместе выполняли под гитару популярные в то время песни. Парень пришел на проект, чтобы спеть для своей девушки, которая поддерживает его и верит, что однажды его музыку обязательно оценят. Также Зиновий создает ретро-каверы на современные хиты, считая, что так они звучат лиричней.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Зиновий Карач – "Де би я"

Александр Чекмарев

Возраст: 26

Город: Одесса

Саша участвовал в "Голосе страны" в составе дуэта "А17". Однако после проекта группа распалась. На шоу Александр познакомился с другим участником – Пьером Эделем, и увлекся ведической культурой. На "Голос страны 8" он вернулся "другим человеком" и готов строить певческую карьеру самостоятельно.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Александр Чекмарев – "Starlight"

Юлия Коловертных

Возраст: 25

Город: Одесса

Юлия пишет песни и имеет собственную группу. Однако, чтобы выжить, группа должна петь каверы, в которых, по мнению девушки, она теряет себя. Юля хочет, чтобы на "Голосе" ее заметили, ведь мечтает найти свое место в украинском шоу-бизнесе.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Юлия Коловертных – "Iron Sky"

Давид Стеблюк

Возраст: 19

Город: Березно

В родном Березно Давида знают все. Его часто приглашают в качестве певца на праздники. При этом талантливого вокалиста уверяют, что простой парень никогда не пробьется на большую сцену. Давид стремится доказать обратное, ведь "тот, кто хочет, тот делает".

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Давид Стеблюк – "Колискова"

Александр Ильвахин

Возраст: 20

Город: Одесса

Александр – человек-оркестр, который живет сценой. Утром он изучает оперную партию "Фигаро" в музыкальной академии, днем играет в театре, вечером преподает вокал детям и заканчивает день в ночном клубе, играя рок.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Александр Ильвахин – "Nothing Else Matters"

Мария Хурсенко

Возраст: 27

Город: Луцк

Мария – дочь известного певца и композитора Вячеслава Хурсенко. Пришла на проект для того, чтобы продолжить путь своего отца и подарить новую жизнь его песням. На сцене шоу Мария чувственно исполнила песню отца "На острові чекання".

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Мария Хурсенко – "На острові чекання"

Даниил Фельдман

Возраст: 18

Город: Киев

Даниил страдал от издевательств в школе. Единственное, что помогало ему держаться – это музыка. Особенно парню нравились Twenty One Pilots, солист которых также прошел сложную социальную адаптацию. Кумиры вдохновили Даниила взяться за собственное творчество.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Даниил Фельдман – "Heathens"