Голос страны 8: участники команды Джамалы

Вокальное шоу "Голос страны" 8 сезон нашло всех талантливых музыкантов, которые примут участие в шоу. Звездный тренер Джамала сформировала свою команду последней и уже совсем скоро вокалисты будут соревноваться в нокаутах за путевку в прямые эфиры "Голоса"

Голос страны 8 сезон называют самым сильным сезоном за всю историю существования шоу в Украине. В 7 выпуске звездные тренера проекта – Потап, Тина Кароль, Джамала и Сергей Бабкин – окончательно собрали свои команды, каждая из которых состоит из 16 участников.

Читайте также: Голос страны 8: все участники, попавшие в команды звездных тренеров

Голос страны 8: команда Джамалы

Последней собрала команду Джамала. Ее участники: Виктория Шостак, Арсен Витрецкий, Алексей Львович, Козак Сиромаха, дуэт сестер Лизы и Ани Соболевой, Маргарита и Виталина Мороз, трио Girls in jazz, Мерием Герасименко, Адриана Шевчук, Ирина Федишин, Анри Болквадзе, Анна Тринчер, Ксения Бридж, Даниэль Клеулия, Даниил Карачевский и София Киструга.

Голос страны 8: команда Джамалы

Виктория Шостак

Возраст: 19

Город: Одесса

Вика профессионально занимается танцами. Девушка считает, что танцы помогают женщине чувствовать себя красивой и уверенной в себе. На "Голосе страны" Виктория попытается разобраться, что ей больше по душе - музыка или танцы.

Читайте также: Голос страны 8: участники команды Тины Кароль

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую –​ Виктория Шостак –​ "Я так хочу"

Арсен Витрецкий

Возраст: 19

Город: Ивано-Франковск

На шоу "Голос Страны" Арсена из Ивано-Франковска привела мечта. Он решил доказать себе и своей семье, что может стать успешным музыкантом. Ведь отец парня, успешный стоматолог, настоял, чтобы Арсен тоже занимался стоматологией. Душа парня лежит к музыке. Его проникновенное исполнение песни заставило развернуться всех тренеров.

Голос страны 8 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Арсен Витрецкий – "Amar Pelos Dois"

Алексей Левкович

Возраст: 22

Город: Киев

Алексей работает баристом в уличной кафешке, однако мечтает посвятить жизнь музыке. На "Голосе" он хочет познакомиться с музыкантами и создать собственную группу. Выступив с песней Kwabs "Walk", Алексей попал в команду Джамалы.

Читайте также: Голос страны 8 сезон 7 выпуск: слезы и напряжение последнего кастинга "слепых прослушиваний"

Голос страны 8 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Алексей Левкович – "Walk"

Козак Сиромаха (Александр Полежаев)

Возраст: 37

Город: Днепр

Этот Козак Сиромаха закончил академию казачества и заслужил "право носить волосы". Александр преподает казацкие виды боевых искусств, а также работает в театре "Сильные казаки", где исполняет трюки на лошадях и боевой гопак. На "Голосе" страны хочет познакомить широкую аудиторию с казацкими песнями, ведь они несут в себе непокоренный дух и любовь к Украине.

Голос страны 8 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Козак Сиромаха –"Засвіт встали козаченьки"​

Дуэт сестер Лизы и Ани Соболевой

Город: Чернигов

Они не только сестры, но и лучшие подружки. Попытки девушек петь отдельно не приносили успеха, поэтому они решили создать дуэт. Однако в дуэте им не удалось принять участие в "Голосе страны" - из-за разницы в возрасте. Когда Лиза пришла на "Голос. Дети", ее сестра по возрасту уже не подходила для проекта. Елизавета принимала участие в шоу сама, была в команде Олега Скрипки и вылетела на батлах. После старшая сестра ждала три года, пока младшей исполнится 16.

Читайте также: Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер покорила судей шоу "Голос страны": видео​

Голос страны 8 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – сестер Лиза и Аня Соболевой – "Barcelona"

Маргарита и Виталина Мороз

Возраст: 19

Город: Зеленодольск

Эти близнецы считают свое сходство фишкой. В свое время даже сдавали экзамены друг за друга. В семье Мороз еще две пары близнецов – это двоюродные дяди и деды. Маргарита и Виталина пришли на "Голос", чтобы доказать – девушки из маленького городка, могут стать известными певицами.

Голос страны 8 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Маргарита и Виталина Мороз – "Веснянка"

Тріо Girls in jazz

Город: Черновцы

Марианна, Таня и Диана - три родные сестры из многодетной гуцульской семьи. Марианна хозяйничает в своем кафе, Диана - администратор на катке, а Таня - диджей. Петь сестры начали для себя, чтобы разнообразить жизнь. Но со временем создали свою группу Girlz in jazz, который пользуется большой популярностью у черновицкой публики.

Голос страны 8 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – трио Girls in jazz – "Надежда есть"

Мерием Герасименко

Возраст: 23

Город: Минск

Девушка верит, что невозможное возможно. Поэтому несмотря на то, что предыдущее участие Мерием в вокальных шоу не увенчалось для нее успехом, она не сдается.

Голос страны 8 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Мерием Герасименко – "Human"

Адриана Шевчук

Возраст: 20

Город: Винница

"Украинская Адель" работает хостес в кафе, продает бургеры, а раньше стригла собак и работала в салоне красоты. Однако всю жизнь девушка чувствовала, что ее сердце принадлежит музыке. Адриана хочет брать пример с известной певицы Адель, которая пленяет сердца слушателей во всем мире, хотя и не имеет модельной внешности.

Голос страны 8 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Адриана Шевчук –"Стрела"

Ирина Федишин

Возраст: 30

Город: Львов

Ирина - популярная в Западной Украине певица, выпустившая уже 4 альбома. Надеется, что "Голос страны" даст ей возможность выйти на всеукраинскую сцену, и попробовать себя в разных музыкальных жанрах.

Голос страны 8 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Ирина Федишин – "Маленькие ладошки"

Анри Болквадзе

Возраст: 21

Город: Кропивницкий

Семья Анри приехала из Грузии в Украину в 2003 году. Парень сразу влюбился в нашу страну, в ее язык - особенно в песнях. Андри мечтает стать известным певцом. На "Голос" он пришел, не сказав о своем намерении родителям, - хотел сделать им сюрприз.

Голос страны 8 сезон 4 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Анри Болквадзе – "Once In The Street"

Анна Тринчер

Возраст: 16

Город: Киев

Анна участвовала в "Голосе. Дети-2", однако покинула шоу на этапе "вокальных боев". Теперь юная певица верит, что "Голос страны" станет началом ее взрослой карьеры. Также Анна начала покорять мир кино, сыграв роль Наты в популярном украинском сериале "Школа".

Голос страны 8 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Анна Тринчер – "Ливень"

Ксения Бридж

Возраст: 29

Город: Днепр

С детства Ксения привыкла быть лидером во всем. В свое время победила в конкурсе "Днепр Voice". Однако под видео ее выступления на YouTube появились оскорбительные комментарии. Ксения пришла на "Голос страны", чтобы доказать всем, что имеет хороший голос.

Голос страны 8 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Ксения Бридж – "Небо Лондона"

Даниэль Клеулия

Возраст: 28

Город: Одесса

Даниэль - девушка участника "Голоса страны" Аняни. Именно он уговорил любимую принять участие в вокальном шоу. Теперь Клеулия стремится превзойти успех Аняни и дойти до прямых эфиров.

Голос страны 8 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Даниэль Клеулия – "One and only"

Даниил Карачевский

Возраст: 19

Город: Киев

Папа Даниила покинул семью, когда мальчику было 10 лет. Чтобы вырастить сына и оплачивать аренду квартиры, его мама работала на трех работах. Тогда парень понимал, что только он может помочь любимой мамочке. Поэтому в 14 лет он устроился на первую работу. Даниил хочет показать пример всем, кто рос без отца, что самостоятельно можно достичь успеха.

Голос страны 8 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Даниил Карачевский – "Cathedrale"

София Киструга

Возраст: 21

Город: Львов

В свое время девушка попала в львовский girls-бэнд Mirami. Однако ей не был по душе образ легкомысленной певицы. Поэтому София покинула группу и начала писать музыку.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – София Киструга – "Не дождь"