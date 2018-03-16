Голос страны 8: участники команды Потапа

Вокальное шоу "Голос страны" 8 сезон нашло всех талантливых музыкантов, которые примут участие в шоу. Звездный тренер Потап окончательно сформировал свою команды и уже совсем скоро вокалисты будут соревноваться в нокаутах за путевку в прямые эфиры "Голоса".

Голос страны 8 сезон называют самым сильным сезоном за всю историю существования шоу в Украине. В 7 выпуске звездные тренеры проекта – Потап, Тина Кароль, Джамала и Сергей Бабкин – окончательно собрали свои команды, каждая из которых состоит из 16 участников.

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Голос страны 8 сезон: команда Потапа

Потап вторым (после Тины) укомплектовал свою команду. За победу в шоу с ним бороться такие вокалисты: Зианджа, Анастасия Кудрявченко, бывшая солистка группы Kamon! Алиса Космос, Роман Пясецкий, Никита Трондин, Виктория Ильчишена, Владислав Мпангу, Алексей Баклан, Србуи Саргсян, Николай Серезитинов, Оксана Чорна, Виолетта Литвиненко, Николай Федишин, Марина Киладзе, Анастасия Сырцова и Алина Русинова.



Голос страны 8 сезон: команда Потапа

Зианджа

Возраст: 26

Город: Киев

Зианджа – 26-летняя девушка-трансгендер. 10 лет назад она была известна под именем Борис Апрель. 10 лет не выходила на сцену и не пела. За это время она получила несколько высших образований, в частности, экономическое, работала в США и Азии. За этот долгий период у нее появился страх к сцене. Она развернула всех тренеров, но выбрала команду Потапа.

Голос страны 8 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Зианджа – "Smashed into you"

Анастасия Кудрявченко

Возраст: 24

Город: Киев

Анастасия работает педагогом по вокалу. Она родилась в Крыму и очень скучает по родной земле, после того как ей пришлось попрощаться с семьей. На "Голосе" певица хочет сказать всем, что Крым – украинский и нельзя этого забывать.

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Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Анастасия Кудрявченко – "Ночь Купала"

Алиса Космос

Возраст: 35

Город: Вишневое

Алиса Космос – сценический псевдоним Леси Щербак. Девушка вместе со своей сестрой создала группу Kamon. В течение пяти лет Леся пела в группе, писала новые песни, ездила на гастроли, однако впоследствии поняла, что хочет быть лирической певицей. Именно на "Голосе" Леся мечтает реализовать себя в новом образе.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Алиса Космос – "Пасла дівка лебеді"

Роман Пясецкий

Возраст: 22

Город: Червоноград

Роман мечтал работать с Потапом и, к счастью, попал именно в его команду. Сейчас парень живет и учится в Киеве. На "Голосе страны" певец стремится реализовать свои возможности и показать всем, что имеет певческий талант.

Голос страны 8 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Роман Пясецкий – "Kisses back"

Никита Трондин

Возраст: 17

Город: Днепр

17-летний Никита из Днепра пришел на "Голос страны", чтобы начать все с чистого листа. Ведь парень уже участвовал в "Голос.Дети" и запомнился своими прогрессивными взглядами. После этого его чуть не исключили из школы. "Голос страны" для Никиты – это возможность заявить о себе и своем таланте.

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Голос страны 8 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Никита Трондин – "Love song"

Виктория Ильчишена

Возраст: 25

Город: Киев

Отчаянная домохозяйка Виктория воспитывает двоих детей: ее дочери 3 года, а сыну – 7 месяцев. Она верит, что "Голос" позволит ей реализоваться и как певице.

Голос страны 8 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Виктория Ильчишена – "Грешная любовь"

Владислав Мпангу

Возраст: 22

Город: Киев

Этот темнокожий парень с украинской душой пришел на шоу "Голос страны", ведь пообещал матери стать известным певцом.

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Голос страны 8 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Владислав Мпангу – "A Kiss to Build a Dream On"

Алексей Баклан

Возраст: 21

Город: Буча

В детстве Алексей имел волшебный голос. Однако в 11-летнем возрасте должен был оставить пение – врачи запретили ему заниматься вокалом, чтобы не навредить связкам. Завершающая мутация голоса состоялась в 17 лет. Парень мечтает зарабатывать тем, что ему нравится, – пением.

Голос страны 8 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Алексей Баклан – "Mein herz brennt"

Србуи Саргсян

Возраст: 23

Город: Ереван

Четыре года назад девушка заняла второе место в армянском "Х-факторе". Однако во время шоу у ее папы случился инсульт. После участия в проекте она отказалась от раскрутки, поскольку деньги были нужны прежде всего для лечения отца. Србуи надеется, что "Голос страны" даст ей второй толчок к развитию певческой карьеры.

Голос страны 8 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Србуи Саргсян – "My Kind of Love"

Николай Серезитинов

Возраст: 31

Город: Киев

Николай по профессии – дизайнер, занимается собственным производством сумок и рюкзаков. В юношеские годы имел собственную группу, но после многих неудач так и не смог пробиться в шоу-бизнес. Недавно, после 10-летнего перерыва, взял в руки гитару и "музыка из него полилась".

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Голос страны 8 сезон 4 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Николай Серезитинов – "Maybe tomorrow"

Оксана Чорна

Возраст: 27

Город: Киев

За три с половиной года Оксана выступила в Китае, Таиланде, Вьетнаме. Однако пора вернуться домой, ведь здесь ее ждала 9-летняя дочь.

Голос страны 8 сезон 4 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Оксана Чорна – "Антарктида"

Виолетта Литвиненко

Возраст: 17

Город: Киев

Виолетта учится в эстрадно-цирковой академии и является солисткой группы Saha. Несмотря на то, что поклонники ее часто одаривают вниманием, она еще ни разу не влюблялась. Несколько лет назад Виолетта принимала участие в "Голосе. Дети" в составе команде Натальи Могилевской, однако вылетела на "батлах". Теперь юная певица мечтает дойти до прямых эфиров "Голоса страны-8".

Голос страны 8 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Виолетта Литвиненко – "Журавли"

Николай Федишин

Возраст: 24

Город: Львов

Николай работает web-разработчиком в солидной международной компании. Однако в душе "математика" всегда играла музыка. Поэтому парень решился собрать группу, а также принять участие в "Голосе страны".

Голос страны 8 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Николай Федишин – "Dream on"

Марина Киладзе

Возраст: 16

Город: Николаев

Марина живет с мамой, бабушкой, сестрой и братом в однокомнатной квартире. Семье не хватает денег на саоме необходимое, что уж говорить о занятиях по вокалу. Девушка верит, что "Голос страны" станет толчком к ее певческой карьере, что она станет известной и приобретет большой дом для родных.

Голос страны 8 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Марина Киладзе – "Empire"

Анастасия Сырцова

Возраст: 22

Город: Донецк

Девушке постоянно приходится бороться за лучшую жизнь, но она не собирается сдаваться. Пришла на "Голос", чтобы наконец сделать первый шаг к мечте – поделиться своим творчеством с миром.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Анастасия Сырцова – "Lean On"

Алина Русинова

Возраст: 23

Город: Кривой Рог

Симпатичная, бойкая девушка с хорошим чувством юмора. Алина очень хочет почувствовать поддержку семьи в ее любимом деле. Пришла на "Голос", ведь хочет показать всем, как она умеет петь, и чтобы мама наконец признала, что ее дочь талантлива.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Алина Русинова – "I Got You"