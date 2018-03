Голос страны 8: участники команды Тины Кароль

Вокальное шоу "Голос страны" 8 сезон нашло всех талантливых музыкантов, которые примут участие в шоу. Звездный тренер проекта Тина Кароль окончательно сформировала свою команду и уже совсем скоро вокалисты будут соревноваться в нокаутах за путевку в прямые эфиры "Голоса"

Голос страны 8 сезон называют самым сильным сезоном за всю историю существования шоу в Украине. В 7 выпуске звездные тренеры проекта – Потап, Тина Кароль, Джамала и Сергей Бабкин – окончательно собрали свои команды, каждая из которых состоит из 16 участников.

Голос страны 8 сезон: команда Тины Кароль

Первой команду сформировала тренер-победитель нескольких сезонов Тина Кароль. За 6 выпусков слепых прослушиваний звезда нашла "своих" людей. В ее команду вошли Андрей Рыбачук, Виктор Данюк, Надежда Боднарук, Дмитрий Стоян, Елизавета Байрак, Марта Рак, Алена Карась, Михаил Сосунов, Екатерина Северова, Василий Демчук, Мэри Надемо, Наталья Белоусова, квартет "Аккорд", Роман Смирнов, Иван Колтаков, трио Nude voices с Денисом Повалием.

Андрей Рыбачук

Возраст: 24

Город: Черновцы

24-летний Андрей Рыбачук покорил всех судей исполнением песни Тины Кароль – "Закрили твої очі". Парень родом из Черновцов. Сейчас он работает руководителем отдела в финансовой компании, однако не чувствует себя счастливым. Недавно он впервые выступил на небольшой сцене в Ровно и понял – именно пению хочет посвятить свою жизнь. Своим голосом он сумел повернуть всех судей, но выбрал именно Тину.

Голос страны 8 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Андрей Рыбачук – "Закрили твої очі"

Виктор Данюк

Возраст: 24

Город: Киев

Несмотря на молодой возраст Виктору пришлось преодолеть немало бед. Он никогда не видел своего отца, а матери не стало, когда ему было 8 лет. Парня воспитывали старенькие дедушка и бабушка. Из-за постоянных стрессов у Виктора развилась онкология: он прошел два курса химиотерапии и две операции. Сейчас Виктор поет в хоре. Он надеется, что на "Голосе" начнется новый, счастливый виток его жизни.

На слепых прослушиваниях он исполнил песню "Любовь" и попал в звездную команду Тины.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Виктор Данюк – "Любовь"

Надежда Боднарук

Возраст: 23

Город: Киев

Надежда вместе со своим любимым создала группу, что пишет музыку на стихи известных украинских поэтов. Однако ее парень уехал в Германию, а девушка не желает ставить точку в своей певческой карьере. Она мечтает найти на "Голосе страны" единомышленников, чтобы продолжить свой проект в Украине.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Надежда Боднарук – "Nentori"

Дмитрий Стоян

Возраст: 20

Город: Кропивницкий

Молодой человек из города Кропивницкого называет себя добрым волшебником музыки. Дмитрий работает в детском театре, потому что именно дети вдохновляют его творить добро, а это добро он вкладывает в музыку.

Параллельно парень занимается музыкой со своей группой. Но как большинство творческих людей хочет начать свою карьеру. И ему первый шаг удался – к нему повернулось кресло Тины Кароль.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Дмитрий Стоян – "Kiss"

Елизавета Байрак

Возраст: 21

Город: Херсон

Лиза мечтает о большой сцене. После того, как она побывала бэк-вокалисткой на выступлении выпускника "Голоса Страны" Влада Каращука, поняла, что также хочет добиться успеха. Девушка верит, что вокальное шоу ей в этом поможет.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Елизавета Байрак – "Symphony"

Марта Рак

Возраст: 16

Город: Новояворовск

Эта школьница больше всего мечтает стать певицей, однако родители не верят, что это достойная профессия. Все же Марта идет к цели – на "Голосе" своим исполнением песни Златы Огневич "Страсть" она развернула кресло Тины Кароль.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Марта Рак – "Страсть"

Алена Карась

Возраст: 25

Город: Красноперекопск

Алена родом из Крыма, но уже долгое время живет в Киеве. Она – вокалистка в кавер-группе "Carte Blanche", которая часто выступает на разогреве у известных исполнителей, в частности, Джамалы, Ивана Дорна и других. Она пишет музыку, но получает много критики, что подорвало ее веру в себя.

Поэтому в проекте Алена хочет найти себя и понять, или достойна быть самостоятельной и индивидуальной певицей. С первых аккордов девушка развернула своим вокалом Сергея и Джамалу. До окончания выступления не удержались еще и Тина и Потап. Алена выбрала команду Тины Кароль.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Алена Карась – "Танець пінгвіна"

Михаил Сосунов

Возраст: 20

Город: Минск

Мишу знают как участника "Лиги Смеха" из команды Потапа. Он играет роль парня нетрадиционной ориентации, поэтому знакомые воспринимают его через призму образа. Поэтому пришел на "Голос", чтобы показать себя другим – талантливым и уязвимым исполнителем.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Михаил Сосунов – "Блюз"

Екатерина Северова

Возраст: 16

Город: Вознесенск

16-летняя Екатерина Северова приехала из города Вознесенск Николаевской области. Девушка весила 38 килограммов после разрыва с парнем – похудела на 12 килограммов. Преодолев анорексию, она идет к своей цели, и мечтает стать певицей. К ней развернулась первой Тина, а на последних минутах Джамала и Сергей. Команда Кароль пополнилась новым участником.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Екатерина Северова – "Кукушка"

Василий Демчук

Возраст: 18

Город: Глеваха

Парень мечтает стать украинским Джастином Бибером. Зарабатывает на жизнь, работая в ресторане. В свое время участвовал в Голосе. Дети. А теперь хочет снова добиться успеха, ведь больше всего любит быть в центре внимания.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Василий Демчук – "All of me"

Мэри Надемо

Возраст: 24

Город: Киев

Отец Мэри родом из Эфиопии, мама – украинка. Девушке пришлось пережить очень непростые времена. Теперь она готова бороться за лучшую жизнь и мечтает стать известной певицей.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Мэри Надемо – "Hello"

Наталья Белоусова

Возраст: 32

Город: Киев

Наталья – прокурор Генрокуратуры Украины. Она устала от бумажной работы, поэтому готова покорять вокальную сцену.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Наталья Белоусова – "I Will Always Love You"

Квартет "Аккорд"

Город: Тернополь

Квартет Аккорд – компания единомышленников, которые пытаются возродить традицию украинского многоголосия в мужском исполнении. Исполняют преимущественно украинские песни и классические произведения а капелла или в своей оригинальной аранжировке. За рубежом Аккорд знают лучше, чем в Украине.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – квартет "Аккорд" – "Ой, чий то кінь стоїть"

Роман Смирнов

Возраст: 34

Город: Киев

Роман работал шеф-поваром, даже имел собственное заведение. Часто во время стрессовых ситуаций он брал в руки гитару – и все становилось на свои места. Так возникла идея лечить людей музыкой. Роман углубился в восточную философию и начал записывать мантры, что "развеивают" душевные проблемы. Певец стремится научить людей расслабляться и быть счастливыми благодаря музыке. Роман был духовным наставником для Натальи Могилевской и Кати Chilly.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Ромчай – "Червона рута"

Иван Колтаков

Возраст: 35

Город: Запорожье

У Ивана два крыла – это музыка и байки. Днем он собственноручно собирает мотоциклы для себя и своих друзей, вечером играет рок. Кстати, его группа является официальным трибьют-проектом Арии в Украине. Певец убежден, что рок будет актуален всегда, и готов продемонстрировать это на сцене "Голоса".

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Иван Колтаков – "Улица роз"

Трио Nude voices

Город: Киев

Один из участников трио – сын Таисии Повалий Денис. Он работает саунд-продюсером и решил создать экспериментальную группу. Денис, Катя и Артем пришли на проект, чтобы побороть комплексы и открыть свои голоса стране.

Голос страны 8 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – трио Nude voices – "Running"