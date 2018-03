Голос страны 8 сезон 8 выпуск: чем удивляли в вокальных боях Зианджа и сын Таисии Повалий

Восьмой выпуск 8 сезона вокального шоу "Голос страны" вышел на экраны канала "1+1" 18 марта в 21:00. Джамала, Потап и Сергей Бабкин уже определились с составом своих команд после "слепых прослушиваний". Сегодня вокалистов ждали жесткие поединки, в которых у них был только один шанс на дальнейшее участие в шоу.

По условиям 8 сезона шоу "Голос страны" 8 сезон, участники сначала должны пройти отбор под названием "слепые прослушивания". Однако в новом сезоне участников шоу ждут новые правила – вокалист, который не смог развернуть ни одного тренерского кресла, сразу же должен покинуть сцену без общения со звездными тренерами.

Звездными тренерами "Голос страны" 8 сезон стали: Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль. Неизменными ведущими шоу стали звездные супруги – Юрий Горбунов и Катя Осадчая, а также – известный шоумен и юморист – актер студии "Квартал 95" Артем Гагарин.

В 8 выпуске 8 сезона "Голос страны" вокалисты сойдутся в напряженных поединках, где будут бороться за окончательное место в командах судей. Во время "нокаутов" каждый из звездных тренеров потеряет сразу по 8 участников. Те, кто останутся в проекте, будут ожидать нового этапа шоу.

Алена Карась и квартет "Аккорд"

Первыми на ринг вышли участники Тины Кароль, которая уже трижды побеждала в "Голосе страны". Алена хочет остаться на проекте как можно дольше. Она пришла на Голос, чтобы доказать себе и другим, что она может стать самостоятельным артистом.

Квартет "Аккорд" имеет целью донести украинскую песню до миллионов зрителей. Но Тина выбрала Алену.

Но квартету тоже повезло – во время кражи их захотели забрать в свою команду сразу трое тренеров – Джамала, Сергей Бабкин и Потап.

И ребята, чувствуя вину за отказ Джамале во время слепых прослушиваний, выбрали ее команду.

Голос страны 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Алена Карась и квартет "Аккорд" – "Над Морем"

Дмитрий Самко и Зиновий Карач

Следующими в вокальном поединке сошлись участники Сергея Бабкина Дмитрий Самко и Зиновий Карач.

Тина отдала преимущество Зиновию, а Потап – Дмитрию. Сергей Бабкин тоже отдал предпочтение Дмитрию.

Во время кражи Потап похитил Зиновия Карача.

Голос страны 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Дмитрий Самко и Зиновий Карач – "Way Down We Go"

Казак Сиромаха и трио "Girlz in jazz"

Далее на вокальный ринг вышли участники Джамалы Казак Сиромаха и трио "Girlz in jazz".

Они динамично исполнили песню "ВВ", но Потап заявил, что казачество сейчас очень нужно в Украине, поэтому поддерживает Казака Сиромаху, Тина поддержала всех. А Джамала отдала преимущество все-таки Казаку Сиромахе.

Девушек, к сожалению, во время кражи никто из тренеров не забрал.

Голос страны 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Казак Сиромаха и трио "Girlz in jazz" – "Країна мрій"

Марина Киладзе и Виолетта Литвиненко

На батл за победу вышли участницы Потапа Виолетта Литвиненко и Марина Киладзе с очень зажигательной песней Alice Merton.

Тина отдала предпочтение Марине, Бабкин тоже поддержал Марину. У Потапа был нелегкий выбор, но он забрал в следующий этап Виолетту.

16-летнюю Марину Киладзе похитила Тина Кароль, поэтому девушка пока остается в шоу.

Голос страны 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Марина Киладзе та Виолетта Литвиненко – "No Roots"

Елена Луценко и Ольга Борин

Участницы команды звездного тренера Сергея Бабкина Елена Луценко и Ольга Борин исполнили песню из репертуара группы LP. Тине понравилось исполнение девушек.

Джамала добавила, что Ольга перепела Елену, спев песню не так, как на репетициях. Но по мнению Бабкина, комфортнее на сцене выглядела все же Елена Луценко.

Во время кражи Потап забрал Олю в свою команду. Таким образом, она заняла кресло Зиновия Карача, который окончательно покинул проект.

Голос страны 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Елена Луценко и Ольга Борин – "When We're High​"

Даниэль Клеулия и Алексей Левкович

Джамала решила поставить в паре невесту Аняньи Даниэль Клеулия и Алексея Левковича. Поскольку у них очень разные вокалы, получился очень колоритный дуэт. Потапу пришлась по душе Клеулия, но Джамала оставила на проекте Алексея.

Во время кражи Сергей Бабкин, не думая ни секунды, похитил Даниэль Клеулия.

Голос страны 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Даниэль Клеулия та Алексей Левкович – "Too Good At Goodbyes"

Владислав Мпангу и Роман Пясецкий

Сцену буквально зажгли участники Потапа Владислав Мпангу и Роман Пясецкий, которые исполнили песню "Сальто Назад", с которой группа принимала участие в нацотборе на "Евровидение-2017".

В зале присутствовал вокалист "Сальто Назад". Тина поддержала Владислава, для Потапа выбор был очень сложным, и хотя ему на репетициях старания Владислава больше приглянулись, во время вокального поединка победил Роман.

Владислава во время кражи никто из звездных тренеров в команду не забрал.

Голос страны 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Владислав Мпангу и Роман Пясецкий​ – "О Мамо"

Василий Демчук и Дмитрий Стоян

Тина Кароль поставила в дуэте на вокальные бои Василия Демчука и Дмитрия Стояна с песней BRUNO MARS. Парни разорвали зал динамичным выступлением и интересными вокальными фишками.

Выступление особенно поразило Сергея Бабкина, который отдал предпочтение Дмитрию. Тина же выбрала для следующих этапов Василия.

Во время кражи Сергей Бабкин забрал Дмитрия к себе. Таким образом, шоу покинула Даниэль Клеулия.

Голос страны 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Василий Демчук и Дмитрий Стоян – "24 K"

Мария Хурсенко и Эрика Джейнс

Сергей Бабкин поставил в поединке Марию Хурсенко и Эрику Джейнс, которые спели песню THE HARDKISS. Сама Юлия Санина, которая была в зале, спела отрывок с девушками. Юлия выделила мистичность Эрики. Но Бабкин оставил Марию Хурсенко.

Произошла кража, во время которой Эрику Джейнс никто из тренеров не забрал. Девушка не смогла сдержать слез.

Голос страны 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Мария Хурсенко и Эрика Джейнс​ – "Прірва"

Арсен Витрецкий та Мериэм Герасименко

Следующий музыкальный батл – от воспитанников Джамалы. Арсен Витрецкий и Мериэм Герасименко сошлись в мощном дуэте. Потап и Сергей отметили вниманием Арсена. Джамала тоже решила оставить его в проекте. Мериэм во время кражи никто не спас.

Голос страны 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Арсен Витрецкий и Мериэм Герасименко – "Take Me To Church"

Николай Серезитинов и Анастасия Сырцова

У Потапа получился мощный дуэт – Николай Серезитинов и Анастасия Сырцова, которые спели песню Сергея Бабкина. Но во время исполнения один из подопечных забыл слова. Бабкин был поражен оригинальным исполнением.

Потап отдл преимущество Николаю Серезитинову. Анастасия покинула проект.

Голос страны 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Николай Серезитинов и Анастасия Сырцова – "Де би я​"

Трио "Nude voices" и Елизавета Байрак

Трио "Nude voices", в котором поет Денис Повалий, и Елизавета Байрак из команды Тины Кароль ошеломили зрителей интересным исполнением mash-up: Dua Lipa - New Rules + Rihanna - Work + Onuka - Vidlik.

Все звездные тренеры были в восторге, отметив, что это самое мощное и лучшее выступление батлов. Тина оставила трио "Nude voices".

Елизавету Байрак украл Потап. Девушка заняла кресло, в котором сидела Ольга Борин.

Голос страны 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Трио Nude voices и Елизавета Байрак – "Dua Lipa - New Rules + Rihanna - Work + Onuka - Vidlik​"

Давид Стеблюк и Анастасия Мацуцкая

Подопечные Сергея Бабкина Давид Стеблюк и Анастасия Мацуцкая нежно и романтично исполнили песню группы "KOZAK SYSTEM". К слову, между ними зародилась любовь. Но несмотря на это, Давид готов отдать шанс Анастасии.

Этот шанс Сергей и дал Анастасии Мацуцкой. Давида во время кражи никто не забрал.

Голос страны 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Давид Стеблюк и Анастасия Мацуцкая – "Не Моя​"

Данил Карачевский и Ксения Бридж

Последний дуэт из команды Джамалы Данил Карачевский и Ксения Бридж спели песню Justin Bieber.

Голос страны 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Данил Карачевский и Ксения Бридж – "Love Yourself"

Мэри Надемо и Надежда Боднарук

Следующими в команде Тины Кароль вышли Мэри Надемо и Надежда Боднарук. Они исполнили песню Sia.

Большинство звездных тренеров поддержали в батле Мэри. Тина Кароль тоже убеждена, что Мэри еще есть чем удивить зрителей, поэтому она оставила ее в проекте.

А Надежда Боднарук так и не была похищена тренерами, поэтому возвращается домой.

Голос страны 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Мэри Надемо и Надежда Боднарук – "Alive​"

Зианджа и Алексей Баклан

А один из самых ожидаемых боев устроил Потап – на сцену вышли Зианджа и Алексей Баклан с песней Lana Del Rey. Тина отметила, что оба пели "просто космос".

Потапу было очень трудно выбирать, но он оставил на проекте Зианджу.

А Алексея в последний момент решила похитить Тина Кароль. И, к сожалению, Марина Киладзе покидает шоу "Голос страны".

Голос страны 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Зианджа и Алексей Баклан – "Summertime Sadness"

Во время шоу "Голос страны" 8 сезон 8 выпуск звездные тренеры потеряли участников, которые навсегда покинули проект.

Тина Кароль потеряла лишь Надежду Боднарук.

У Сергея Бабкина "минус" Зиновий Карач, Ольга Борин, Эрика Джейнс и Давид Стеблюк.

Джамала попрощалась с трио "Girlz in jazz", Даниэль Клеулия, Мериэм Герасименко и Даниилом Карачевским.

А Потап уменьшил свою команду, попрощавшись с Мариной Киладзе, Владиславом Мпангу и Анастасией Сырцовой.

Тина Кароль – украинская певица и актриса, народная артистка Украины. За свою творческую карьеру получила множество наград: Лауреат международного песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005", с песней "Show Me Your Love" также представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2006", где заняла седьмое место. Тина также уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проекта "Голос. Дети".

Сергей Бабкин – украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы "5'nizza", а также со своей женой Снежаной Бабкиной стал участником 5-го сезона легендарного шоу "Танцы со звездами". В этом году Бабкин также примет участие в Национальном отборе "Евровидения-2018" с песней "Крізь твої очі". Сергей уже был звездным тренером вокального шоу "Голос страны" 7 сезон, поэтому участие в составе жюри 8 сезона не станет для него новинкой.

Джамала (Сусана Алимовна Джамаладинова) – украинская певица крымскотатарского и армянского происхождения, народная артистка Украины, победительница 8-го международного конкурса "Новая волна" и 61-го песенного конкурса "Евровидение". В 2018 году она, как и в предыдущем году, станет судьей на Национальном отборе "Евровидения-2018" в Украине. Джамала также во второй раз сядет в красное кресло проекта "Голос страны" как звездный тренер.

Потап (Алексей Потапенко) – украинский поп- и рэп-исполнитель, а также известный продюсер. Под его руководством возникло несколько музыкальных проектов, известных даже за пределами Украины. Для Потапа участие в проекте станет уже четвертым. Потап также несколько сезонов подряд был звездным тренером проекта "Голос. Дети".

