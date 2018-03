Голос страны 8 сезон 9 выпуск: выступление Федышин и "гореть в аду" от Потапа

Девятый выпуск 8 сезона вокального шоу "Голос страны" вышел на экраны канала "1 + 1" 25 марта в 21:00. Джамала, Потап и Сергей Бабкин уже определились с составом своих команд после "слепых прослушиваний". Сегодня вокалистов-участников ждал второй этап жестоких вокальных поединков и во время "боев" они имели только один шанс на продолжение в шоу.

По условиям 8 сезона шоу "Голос страны" 8 сезон, участники сначала должны пройти отбор под названием "слепые прослушивания". Однако, в новом сезоне участников шоу ждут новые правила – вокалист, который не смог развернуть ни одного тренерского кресла, сразу же должен покинуть сцену без общения со звездными тренерами.

Звездными тренерами "Голос страны" 8 сезон стали: Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль. Неизменными ведущими шоу стало звездные супруги – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, а также – известный шоумен и юморист – актер студии "Квартал 95" Артем Гагарин.

В 9 выпуске 8 сезона "Голос страны" вокалисты сойдутся в напряженных поединках, где будут бороться за окончательное место в командах судей. Во время "нокаутов" каждый из звездных тренеров потеряет сразу по 8 участников. Те, кто останутся в проекте, будут ожидать нового этапа шоу.

Роман Набожняк и Александр Ильвахин

Второй эфир вокальных боев открыли участники из команды Сергея Бабкина. Роман Набожняк и Александр Ильвахин выполнили известную песню Скрябина. Джамала и Тина однозначно поддержали в исполнении Романа Набожняка.

Александр Ильвахин, к сожалению, покинул шоу – его никто из тренеров не забрал во время кражи.

Голос страны 8 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: бои – Роман Набожняк и Александр Ильвахин – "Люди как корабли"

София Киструга и Анна Тринчер

Следующими на вокальный ринг вышли вокалистки Джамалы – звезда сериала "Школа" Анна Тринчер и София Киструга, которая ранее пела в девичьей группе.

Джамала, долго не думая, выбрала Анну Тринчер. София Киструга покинула шоу "Голос страны".

Голос страны 8 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: бои –​ София Киструга и Анна Тринчер –​ "Blow Your Mind"​

Анастасия Кудрявченко и Оксана Черная

На ринг вышли вокалистки из команды Потапа Анастасия Кудрявченко и Оксана Черная, которые исполнили песню "Ace of Base". Тина Кароль отметила кураж Оксаны Черной. Потап прислушался к Тине, и забирает в последующие выпуски Оксану.

Во время кражи Анастасию Кудрявченко никто не похитил – она покинула шоу.

Голос страны 8 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: бои – Анастасия Кудрявченко и Оксана Черная​ – "All That She Wants"

Ирина Федишин и Виктория Шостак

Самый ожидаемый дуэт из команды Джамалы – Ирина Федишин и Виктория Шостак спели песню Vivienne Mort. Несмотря на то, что Федишин – известная звезда, Тина очень похвалила музыкальность Виктории.

Джамала все же выбрала Ирину Федишин, а Виктория Шостак покинула "Голос страны".

Голос страны 8 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: бои –​ Ирина Федишин и Виктория Шостак –​ "Ты забыл обо мне"

Наталья Белоусова и Марта Рак

Музыкальный батл от Тины Кароль – прокурор Наталья Белоусова и девушка Марта Рак исполнили песню своей наставницы. Сергей Бабкин беспощадно раскритиковал выступление, Потап предпочел Марти.

Марта Рак остается в "Голосе", а прокурора Наталью Белоусову никто из тренеров не украл.

Голос страны 8 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: бои – Наталья Белоусова и Марта Рак​ – "Дикая вода"

Юрий Каналош и Кристина Храмова

Юрий Каналош и Кристина Храмова из команды Сергея Бабкина исполнили песню Zemfira.

В сторону исполнителей полетела сокрушительная критика Джамалы – ей не понравилась аранжировка песни. Тина тоже добавила, что вокалисты пытались друг друга перекричать. И Кароль предпочла Юрия. Сергей выбрал Юрия Каналош.

А Кристину Храмову хотели похитить сразу трое тренеров, но она пошла к Джамале. Таким образом, проект покинул квартет "Аккорд".

Голос страны 8 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: бои – Юрий Каналош и Кристина Храмова​ – "Искала"

Србуи Саргсян и Алина Русинова

В следующем поединке сошлись участники команды Потапа Србуи Саргсян и Алина Русинова с песней Ирины Билык. Потап оставил в проекте Србуи Саргсян, которую также отметила поддержкой Тина Кароль. А Алину Русинову никто не похитил, и она покинула проект.

Голос страны 8 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: бои – Србуи Саргсян и Алина Русинова​ – "Ты Мой"

Андрей Рыбарчук и Иван Ворон

Пришло время посоревноваться в вокальном поединке подопечным Тины Кароль. Андрей Рыбарчук и Иван Ворон динамично исполнили песню Alex Clare.

Голос страны 8 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: бои – Андрей Рыбарчук и Иван Ворон​ – "Too close"

Сестры Маргарита и Виталина Мороз и Адриана Шевчук

Девочки Джамалы – сестры Маргарита и Виталина Мороз и Адриана Шевчук исполнили песню "Один в каноэ».

Джамала пожелала сестрам Маргарите и Виталине Мороз удачи, а с ней дальше пойдет Адриана Шевчук. Сестер во время кражи никто не забрал.

Голос страны 8 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: бои –Сестры Маргарита и Виталина Мороз и Адриана​ Шевчук – "Лодка"

Екатерина Северова и Виктор Данюк

Участники команды звездного тренера Тины Кароль Екатерина Северова и Виктор Данюк вышли в вокальный ринг с песней "Stevie Wonder". По мнению Тины, жизненно необходимо идти дальше Кати, и она выбрала девушку. Во время кражи Виктора Данюка никто все-таки не перехватил, и он покинул проект. Голос страны 8 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: бои – Екатерина Северова и Виктор Данюк​ – "Faith ft. Ariana Grande" Юлия Коловертних и Александр Чекмарев Юлия Коловертних и Александр Чекмарев из команды Сергея Бабкина вышли с песней James Arthur. Тина предпочла Александра, назвав его лидером поединка. Потап тоже это отметил. Сергей тоже решил – дальше бороться за победу будет Александр. Для Юлии Коловертних это было последнее выступление. Голос страны 8 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: бои – Юлия Коловертних и Александр Чекмарев​ – "Impossible" Анри Болквадзе и сестры Анна и Елизавета Соболева Пожалуй, самый нежный вокальный бой на поединках 9-го выпуска. Команда Джамалы

– Анри Болквадзе вместе с сестрами Анной и Елизаветой Соболевыми чувственно исполнили песню Adele. По мнению Тины, задача была сверхсложная, но больше выделился Анри Болквадзе. Джамала не стала тянуть интригу и назвала участника, который пойдет с ней дальше, – это Анри Болквадзе. Сестры Анна и Елизавета Соболевы, к сожалению, покинули шоу. Голос страны 8 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: бои – Анри Болквадзе и сестры Анна и Елизавета Соболевы​ – "Someone Like You" Виктория Ильчишена и Николай Федышин Дуэт от команды Потапа Виктория Ильчишена и Николай Федышин эмоционально спели песню Zayn ft. Sia. Джамала предпочла Викторию, но все же ее возмутило исполнение. Сергей Бабкин серьезно раскритиковал дуэт, заявив, что не стоит никого из них оставлять в проекте. Потап тоже разочаровался исполнением, но в проекте оставил Викторию Ильчишину. На критику коллег Потап в шутку тренерам ответил: "Горите в аду". А Сергей поддержал троллинг, добавив: "Да будьте вы прокляты". А для Николая Федышина это было последнее выступление в 8 сезоне "Голоса". Голос страны 8 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: бои – Виктория Ильчишена и Николай Федышин​ – "Till Dawn" Валентин Беленький и Даниил Фельдман За последнее место в команде Сергея Бабкина соревновались Валентин Беленький и Даниил Фельдман с песней СКАЙ. Они настолько чувственно исполнили песню, довели Тину до слез. Кароль предпочла Даниила. Но Сергей выбрал Валентина Беленького. Во время кражи Даниила Фельдмана выбрали Тина и Потап, но парень выбрал последнего. Во время кражи Даниила Фельдмана выбрали Тина и Потап, но парень выбрал последнего. Голос страны 8 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: бои – Валентин Беленький и Даниил Фельдман – "Тебя это может убить" Михаил Сосунов и Роман Смир За победу в поединке посоревновались участники команды Тины Михаил Сосунов и Роман Смир с оригинальной композицией мантра и Disclosure. Джамала отметила исполнение Романа, добавив, что даже захотела сесть в позу лотоса. Кроме того, для Джа это лучшее выступление за бои 9 выпуска. Потап поддержал Михаила. Но Тина тоже выбрала Сосунова. Роман Смир покинул шоу. Голос страны 8 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: бои – Михаил Сосунов и Роман Смир​ – "Latch feat. Sam Smith" Никита Трондин и Алиса Космос Потап решил сделать приятное Джамале, поэтому его последний дуэт – Никита Трондин и Алиса Космос исполнили песню "Путь домой". Джамале особенно понравилась Алиса. Тина добавила, что от Никиты не было отдачи. Но Потап решил, что дальше пойдет Тродин. Алиса Космос покинула шоу. Голос страны 8 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: бои – Никита Трондин и Алиса Космос –​ "Путь домой" Во время шоу "Голос страны" 8 сезон 9 выпуск звездные тренера потеряли 14 участников, которые навсегда покинули проект. Тина Кароль потеряла сразу пятерых участников. Это – Наталья Белоусова, квартет "Аккорд", Иван Ворон, Виктор Данюк и Елизавета Байрак. У Сергея Бабкина "минус" Александр Ильвахин. Джамала попрощалась с Софией Кистругой, Викторией Шостак, сестрами Маргаритой и Виталиной Мороз и сестрами Анной и Елизаветой Соболевыми. А Потап уменьшил свою команду, попрощавшись с Анастасией Кудрявченко, Алиной Русиновой, Николаем Федышиным и Алисой Космос. Далее участников ждут жестокие нокауты. Следующий выпуск состоится в воскресенье, 1 апреля.

Тина Кароль ​– украинская певица и актриса, народная артистка Украины. За свою творческую карьеру получила множество наград: Лауреат международного песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005", с песней "Show Me Your Love" также представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2006", где заняла седьмое место. Тина также уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проекта "Голос. Дети".

Сергей Бабкин ​– украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы "5'nizza", а также со своей женой Снежаной Бабкиной стал участником 5-го сезона легендарного шоу "Танцы со звездами". В этом году Бабкин также принимал участие в Национальном отборе "Евровидения-2018" с песней "Сквозь твои глаза". Сергей уже был звездным тренером вокального шоу "Голос страны" 7 сезон, поэтому участие в составе жюри 8 сезона не станет для него новинкой.

Джамала (Сусанна Алимовна Джамаладинова) ​– украинская певица крымскотатарского и армянского происхождения, народная артистка Украины, победительница 8-го международного конкурса "Новая волна" и 61-го песенного конкурса "Евровидение". В 2018 году она, как и в прошлом году, стала судьей на Национальном отборе "Евровидения-2018" в Украине.

Потап (Алексей Потапенко) ​– украинский продюсер и поп- и рэп-исполнитель. Под его руководством возникло несколько музыкальных проектов, известных даже за пределами Украины. Потап участвует в проекте уже в четвертый раз. Также он несколько сезонов подряд был тренером проекта "Голос. Дети".