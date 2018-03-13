Голос страны 8: все участники, которые попалы в команды звездных тренеров

Вокальное шоу "Голос страны" 8 сезон нашло всех талантливых музыкантов, которые примут участие в шоу. Звездные тренеры проекта окончательно сформировали свои команды и уже на следующей неделе вокалисты будут соревноваться в нокаутах за путевку в прямые эфиры "Голоса".

Голос страны 8 сезон называют самым сильным сезоном за всю историю существования шоу в Украине. В 7 выпуске звездные тренеры проекта – Потап, Тина Кароль, Джамала и Сергей Бабкин – окончательно собрали свои команды, каждая из которых состоит из 16 участников.

Голос страны 8 сезон: все участники проекта

Команда Тины Кароль

Первой команду сформировала тренер-победитель нескольких сезонов Тина Кароль. За 6 выпусков слепых прослушиваний звезда нашла "своих" людей. В ее команду вошли Андрей Рыбачук, Виктор Данюк, Надежда Боднарук, Дмитрий Стоян, Елизавета Байрак, Марта Рак, Елена Карась, Михаил Сосунов, Екатерина Северова, Василий Демчук, Мэри Надемо, Наталья Белоусова, квартет "Аккорд", Роман Смирнов, Иван Колтаков , трио Nude voices с Денисом Повалий.



Голос страны 8 сезон: команда Тины Кароль

Команда Потапа

Вторым свою команду укомплектовал Потап. За победу в шоу с ним бороться такие вокалисты: Зианджа, Анастасия Кудрявченко, бывшая солистка группы Kamon! Алиса Космос, Роман Пясецкий, Никита Трондин, Виктория Ильчишена, Владислав Мпангу, Алексей Баклан, Србуи Саргсян, Николай Серезитинов, Оксана Черная, Виолетта Литвиненко, Николай Федишин, Марина Киладзе, Анастасия Сырцова и Алина Русинова.



Голос страны 8 сезон: команда Потапа

Команда Сергея Бабкина

В команду Сергея Бабкина вошли: Эрика Джейнс, Ольга Борин, Анастасия Мацуцкая, Дмитрий Самко, Кристина Храмова, Елена Луценко, Юрий Каналош, Валентин Биленький, Роман Набожняк, Зиновий Карач, Александр Чекмарёв, Юлия Коловертних, Давид Стеблюк, Александр Ильвахин, Мария Хурсенко и Даниил Фельдман.



Голос страны 8 сезон: команда Сергея Бабкина

Команда Джамалы

Последней собрала команду Джамала. Ее участники: Виктория Шостак, Арсен Витрецкий, Алексей Львович, Козак Сиромаха, дуэт сестер Лизы и Ани Соболевой, Маргарита и Виталина Мороз, трио Girls in jazz, Мерием Герасименко, Адриана Шевчук, Ирина Федишин, Анри Болквадзе, Анна Тринчер, Ксения Бридж, Даниэль Клеулия, Даниил Карачевский и София Киструга.



​Голос страны 8 сезон: команда Джамалы

Голос страны 8 сезон: все участники шоу – видео

Отметим, что следующим этапом проекта станут "вокальные бои", по правилам которого звездные тренеры сформируют из своих участников дуэты для выступления на сцене. Выйти победителем из "вокального боя" и продолжить участие в Голосе страны сможет только один участник, другого вокалиста наставники смогут "украсть".

Уже 18 марта вокалисты сойдутся в жестоких поединках, ведь каждый из звездных тренеров потеряет сразу по 8 участников.

Тина Кароль – украинская певица и актриса, народная артистка Украины. За свою творческую карьеру получила множество наград: Лауреат международного песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005", с песней "Show Me Your Love" также представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2006", где заняла седьмое место. Тина также уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проекта "Голос. Дети".

Сергей Бабкин – украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы "5'nizza", а также со своей женой Снежаной Бабкиной стал участником 5-го сезона легендарного шоу "Танцы со звездами". В этом году Бабкин также принимал участие в Национальном отборе "Евровидения-2018" с песней "Крізь твої очі". Сергей уже был звездным тренером вокального шоу "Голос страны" 7 сезон, поэтому участие в составе жюри 8 сезона не станет для него новинкой.

Джамала (Сусанна Алимовна Джамаладинова) – украинская певица крымскотатарского и армянского происхождения, народная артистка Украины, победительница 8-го международного конкурса "Новая волна" и 61-го песенного конкурса "Евровидение". В 2018 году она, как и в прошлом году, была судьей на Национальном отборе "Евровидения-2018" в Украине. Джамала второй раз стала тренером проекта "Голос страны".

Потап (Алексей Потапенко) – украинский продюсер и поп- и рэп-исполнитель. Под его руководством возникло несколько музыкальных проектов, известных даже за пределами Украины. Потап участвует в проекте уже в четвертый раз. Также он несколько сезонов подряд был тренером проекта "Голос. Дети".