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Голос страны 8: кто покинул шоу после вокальных поединков

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Голос страны 2018: 9 выпуск от 25.03.2018
Голос страны 2018: 9 выпуск от 25.03.2018 / Фото из Facebook

После вокальных поединков в шоу "Голос страны" 8 сезон осталось 34 участника – по 9 в каждой команде звездного тренера. В 9 выпуска определили участников, на которых ожидают вокальные нокауты, по результатам которого и определится, кто из них попадет в прямых эфиров.

Голос страны 8 сезон называют самым сильным сезоном за всю историю существования шоу в Украине. В 9 выпуске звездные тренеры проекта – Потап, Тина Кароль, Джамала и Сергей Бабкин – окончательно отобрали по 9 участников в свои команды, кто проходит в вокальные нокауты.

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Голос страны 8: команда Тины Кароль

В команде Тины Кароль остались Андрей Рыбачук, Мэри Надемо, трио Nude voices и Денис Повалий, Михаил Сосунов, Марта Рак, Алена Карась, Екатерина Северова и Алексей Баклан, которого Кароль "украла" у Потапа.

Виктор Данюк, Надежда Боднарук, Елизавета Байрак, Василий Демчук, Наталья Белоусова, квартет "Аккорд", Роман Смирнов и Иван Колтаков – покинули проект.

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Голос країни 8: команда Тіни Кароль
Голос страны 8: команда Тины Кароль

Голос страны 8: команда Джамалы

В команде Джамалы остались Арсен Витрецкий, Казак Сиромаха, Анна Тринчер, Анри Болквадзе, Адриана Шевчук, Ксения Бридж, Ирина Федышин, Алексей Левкович и Кристина Храмова, которую Джамала "украла" у Бабкина.

Виктория Шостак, дуэт сестер Лизы и Ани Соболевой, Маргарита и Виталина Мороз, трио Girls in jazz, Мэриэм Герасименко, Даниэль Клеулия, Данил Карачевский и София Киструга – покинули проект.

Голос країни 8: команда Джамали
Голос страны 8: команда Джамалы

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Голос страны 8: команда Потапа

В команде Потапа остались Зианджа, Никита Трондин, Оксана Чорна, Роман Пясецкий, Србуи Саргсян, Николай Серезитинов, Виолетта Литвиненко, Даниил Фельдман (которого Потап "украл" у Бабкина") и Виктория Ильчишена.

Анастасия Кудрявченко, бывшая солистка группы Kamon! Алиса Космос, Владислав Мпангу, Николай Федишин, Марина Киладзе, Анастасия Сырцова и Алина Русинова покинули проект.

Голос країни 8: команда Потапа
Голос страны 8: команда Потапа

Голос страны 8: команда Сергея Бабкина

В команде Сергея Бабкина остались Анастасия Мацуцкая, Юрий Каналош, Мария Хурсенко, Дмитрий Стоян (которого Бабкин "украл" у Джамалы), Елена Луценко, Александр Чекмарев, Валентин Беленький, Дмитрий Самко и Роман Набожняк.

Эрика Джейнс, Ольга Борин, Зиновий Карач, Юлия Коловертных, Давид Стеблюк, Александр Ильвахин – покинули проект.

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Голос країни 8: команда Сергія Бабкіна
Голос страны 8: команда Сергея Бабкина

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Новости культуры
Источник: 24 Канал
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