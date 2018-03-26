Голос страны 8: кто покинул шоу после вокальных поединков

После вокальных поединков в шоу "Голос страны" 8 сезон осталось 34 участника – по 9 в каждой команде звездного тренера. В 9 выпуска определили участников, на которых ожидают вокальные нокауты, по результатам которого и определится, кто из них попадет в прямых эфиров.

Голос страны 8 сезон называют самым сильным сезоном за всю историю существования шоу в Украине. В 9 выпуске звездные тренеры проекта – Потап, Тина Кароль, Джамала и Сергей Бабкин – окончательно отобрали по 9 участников в свои команды, кто проходит в вокальные нокауты.

Читайте также: Голос страны 8: все участники, которые попали в команды звездных тренеров

Голос страны 8: команда Тины Кароль

В команде Тины Кароль остались Андрей Рыбачук, Мэри Надемо, трио Nude voices и Денис Повалий, Михаил Сосунов, Марта Рак, Алена Карась, Екатерина Северова и Алексей Баклан, которого Кароль "украла" у Потапа.

Виктор Данюк, Надежда Боднарук, Елизавета Байрак, Василий Демчук, Наталья Белоусова, квартет "Аккорд", Роман Смирнов и Иван Колтаков – покинули проект.

Читайте также: Голос страны 8 сезон 9 выпуск: выступление Федышин и "горите в аду" от Потапа



Голос страны 8: команда Тины Кароль

Голос страны 8: команда Джамалы

В команде Джамалы остались Арсен Витрецкий, Казак Сиромаха, Анна Тринчер, Анри Болквадзе, Адриана Шевчук, Ксения Бридж, Ирина Федышин, Алексей Левкович и Кристина Храмова, которую Джамала "украла" у Бабкина.

Виктория Шостак, дуэт сестер Лизы и Ани Соболевой, Маргарита и Виталина Мороз, трио Girls in jazz, Мэриэм Герасименко, Даниэль Клеулия, Данил Карачевский и София Киструга – покинули проект.



Голос страны 8: команда Джамалы

Читайте также: Джамала показала, как на самом деле проходят репетиции с участниками проекта "Голос страны"

Голос страны 8: команда Потапа

В команде Потапа остались Зианджа, Никита Трондин, Оксана Чорна, Роман Пясецкий, Србуи Саргсян, Николай Серезитинов, Виолетта Литвиненко, Даниил Фельдман (которого Потап "украл" у Бабкина") и Виктория Ильчишена.

Анастасия Кудрявченко, бывшая солистка группы Kamon! Алиса Космос, Владислав Мпангу, Николай Федишин, Марина Киладзе, Анастасия Сырцова и Алина Русинова покинули проект.



Голос страны 8: команда Потапа

Голос страны 8: команда Сергея Бабкина

В команде Сергея Бабкина остались Анастасия Мацуцкая, Юрий Каналош, Мария Хурсенко, Дмитрий Стоян (которого Бабкин "украл" у Джамалы), Елена Луценко, Александр Чекмарев, Валентин Беленький, Дмитрий Самко и Роман Набожняк.

Эрика Джейнс, Ольга Борин, Зиновий Карач, Юлия Коловертных, Давид Стеблюк, Александр Ильвахин – покинули проект.

Читайте также: Голос страны 8 сезон 8 выпуск: чем удивляли в вокальных боях Зианджа и сын Таисии Повалий



Голос страны 8: команда Сергея Бабкина