Голоса украинских детей о закрытии неба над Украиной: проникновенное видео

Украинские дети обратились к мировым лидерам с просьбой закрыть небо над Украиной, чтобы сберечь их жизнь.

Выложила новый клип на песню "Наше небо", в которой голоса украинских детей раздались в унисон Елена Усенко – финалистка Детского Евровидения-2021.

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Каждый из них хочет жить в мирной и свободной Украине, иметь достойное будущее, учиться, влюбляться, мечтать, развиваться и умножать все самое лучшее, что есть в нашей Родине,

– написала она.

Проект #НашеНебо

Идея проекта принадлежит Екатерине Комар. Это коллаборация самых талантливых детей, настоящих "воинов света" из всех уголков Украины: Киева, Одессы, Харькова, Ровно, Бучи, Винницы, Каменец-Подольска, Кривого Рога, Южноукраинска, Николаева, Белой Церкви, Кременчуга, а также США, написала Елена Усенко – финалистка Детского Евровидения-2021.