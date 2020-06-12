После сложения мандата Святослав Вакарчук продолжит политическую деятельность и, оставшись в партии, приобщится к местным выборам.

Вакарчук не здаватиме партійний квиток. Про це заявила нардепка від фракції "Голос" Інна Совсун у коментарі hromadske.

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Вона нагадала, що вони не будують лідерську партію, а місія Вакарчука, яку він сам озвучував, була завести людей в парламент.

Він завів нових людей. І це власне його головне досягнення. Він залишається в партії. Він буде залишатися працювати на місцевих виборах, він не здає партійний квиток,

– пояснила Совсун.

Нардепка додала, що робота у Верховній Раді – це не те, що все життя цікавило б Вакарчука. Водночас те, що він був сильним лідером, робило його мішенню для інформаційних компаній Портнова та інших. Це часто створювало "проблеми на рівному місці, де їх би могло не бути".

► Про рейтинги

Совсун переконана, що з Вакарчуком чи без – рейтинги партії "Голос" не є оптимальними і потрібно працювати над їх підвищенням.

"Потрібно переконувати громадян, що ми хочемо працювати на їхні інтереси. Наші рейтинги сьогодні нас не задовольняють", – сказала нардепка.

Вакарчук йде з парламенту: що відомо

Про складання мандату Святослав Вакарчук заявив на зустрічі з журналістами 11 червня, яку він сам й організував. За його словами, свою місію він виконав – провів партію в парламент, а надалі планує зосередити увагу на інших речах, про які оголосить згодом.

Як зазначив Вакарчук, він не покидає партію "Голос" і не йде з великої політики. Поки що він лише покидає парламент.

Рішення нардепа ще має підтримати ВРУ. Для цього потрібно більшість голосів депутатів. Голосування має відбутися впродовж 10 днів після подачі заяви депутатом.

Замість Вакарчука до парламенту може пройти наступна за списком у партії "Голос" відома юристка Аліна Свідерська.

Дивіться відео: Вакарчув заявив про складання мандата