Голосом украинской певицы заговорил российский навигатор
Украинская певица Вера Брежнева стала голосом российского "Яндекс. Навигатора".
Об этом певица написала на своей странице в Instagram.
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"Привет, мои родные люди! Теперь мы сможем больше времени проводить вместе. Все потому что по вашим многочисленным просьбам моим голосом заговорил Яндекс.Навигатор. Я знаю пароль и вижу ориентир! Поехали вместе", – написала Брежнева.
Источник: 24 канал
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