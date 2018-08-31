Голосом украинской певицы заговорил российский навигатор

Украинская певица Вера Брежнева стала голосом российского "Яндекс. Навигатора".

Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

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"Привет, мои родные люди! Теперь мы сможем больше времени проводить вместе. Все потому что по вашим многочисленным просьбам моим голосом заговорил Яндекс.Навигатор. Я знаю пароль и вижу ориентир! Поехали вместе", – написала Брежнева.