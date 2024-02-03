Впоследствии в Дие сообщили, что по состоянию на 21:30 голосование продолжили. Украинцы поторопились успокоить: возможность проголосовать получат все.

Обратите внимание Нацотбор на Евровидение-2024 в эфире: онлайн-трансляция финала

Голосование будет продолжено, чтобы все успели отдать голос за фаворита Нацотбора Евровидения-2024,

– говорится в сообщении.

Ни о каких временных рамках пока не предупредили. Неизвестно и то, когда возможность проголосовать в Дие вернется.

Почему Дия – "упала"

В этом году Евровидение состоится в Мальме (Швеция). К слову, город уже получил особые ключи песенного конкурса.

Финал Нацотбора в Украине проходит 3 февраля. Следует заметить, что зрителям показали записи живых выступлений исполнителей и исполнительниц. В целях безопасности шоу записали еще накануне, 2 февраля.

Украинцы пересмотрели выступления и начали голосовать за своих фаворитов и фавориток. Сделать это можно было через преложение. В то же время очень быстро Дия "устала".

Прессслужба Дии сообщила, что желающих проголосовать было очень много, и теперь приложение требует времени, чтобы прийти в себя. Людей призвали попытаться проголосовать через несколько минут. В то же время, возможность проголосовать в приложении по состоянию на 22:00 до сих пор не вернулась.

Украинцы – ждут и делятся впечатлениями от выступлений в соцсетях.