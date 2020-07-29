Голосование во время коронакризиса: в ЦИК рассказали о проблемах с организацией выборов
В Центризбиркоме рассказали о проблемах, которые могут возникнуть во время проведения местных выборов 25 октября 2020 года. Одна из главных – обеспечение безопасности во время голосования в отдельных районах Донетчины и Луганщины.
В условиях пандемии на голосование нужны дополнительные расходы
Проблемные вопросы, связанные с выборами, обсудили на совещании заместителя министра развития общин и территорий Вячеслава Негоды с заместителем главы ЦИК Виталием Плукарем. Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.
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ЦИК сообщает о таких проблемах:
- обеспечение безопасности во время организации и проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- регистрация юридических лиц территориальных избиркомов, сформированных на новой территориальной основе;
- дополнительные потребности для организации и проведения местных выборов в условиях пандемии.
Что известно о местных выборах 25 октября
- 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.
- На местных выборах традиционно будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.
- Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления по реформе децентрализации.
- Голосование состоится по новому избирательному законодательству, 22 июля закон подписал президент Владимир Зеленский.