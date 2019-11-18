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      Голосовать электронно или дистанционно: Пристайко об участии переселенцев в выборах на Донбассе

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      Пристайко рассказал о формате выборов на Донбассе / GettyImages

      Временно перемещенные с территорий Донбасса, вероятно, на выборах смогут голосовать электронно или дистанционно. А Украина, в частности ЦИК, должна сделать все, чтобы следующей осенью выборы состоялись и на оккупированных территориях.

      Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина.

      К теме: Пристайко назвал альтернативу минским соглашениям

      Украине не нужно обсуждать теории, почему выборы в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей не могут состояться, стоит искать варианты, как их провести.

      Надо искать пути, как посчитать людей, которые там остались, или как обеспечить голосование перемещенных лиц и другие вопросы. Хотелось бы, чтобы участие в выборах принимали все, в том числе перемещенные лица. Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование,
      – пояснил Пристайко.

      Центральная избирательная комиссия, по мнению министра иностранных дел, должна наработать варианты, как провести выборы на Донбассе. Речь ведь идет о двух миллионах людей.

      "Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто выехал в Россию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще всего прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится", – заявил он.

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      Пристайко добавил, что основная задача выборов на Донбассе – выбрать новое руководство и отстранить от власти старое. И ожидать, что это поддержит местное "руководство" – бесполезно.

      С точки зрения РФ, это игра на повышение ставок. С точки зрения тех, кто там занимает какие-то свои придуманные позиции "президентов", или кем они являются, то во многих случаях это просто персональный поиск своего места на этой планете. И ожидать, что эти люди скажут: мы все поняли, нам надо самораспускаться – это по меньшей мере наивно,
      – добавил Пристайко.

      Что Пристайко говорил о выборах на Донбассе раньше?

      Во время слушаний в Комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе сообщил, что Украина имеет предпосылки для проведения выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей Украины после их освобождения от оккупации.

      Выборы могут состояться, когда будет необходимый уровень безопасности. Для этого следует полностью вывести российские войска с оккупированных территорий и восстановить контроль Украины над границей.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Вадим Пристайко МИД Украины Оккупированные территории Война на Донбассе
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