Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны

Не знаю, как вы, а я уже готов к самым грязным выборам последней четверти века. И к самым бессмысленным.

Проблема не в том, нравится или не нравится мне нынешний президент (кстати, я для себя обозначил, что если будет разрешена продажа земли и введен налог на выведенный капитал, то я, весьма возможно, за него снова проголосую), проблема в том, что то, что мне предлагается взамен него, не нравится еще больше.

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Одна и та же колода последние лет 10-15. Все перестановки непринципиальны, они не вели и не ведут к качественным изменениям. А вот принятые законы рано или поздно приводят к НЕОБРАТИМЫМ качественным изменениям.

Мне этот манеж с клоунами и ворьем, который кто-то по недоразумению назвал Верховной Радой, сильно надоел. Там есть несколько вменяемых людей, но на общую картину это не влияет. Присутствие десятка ложек меда в бочке говна не делает говно амброзией.

Я очень люблю, когда Вакарчук поет. Мне нравится как и что он говорит. Я даже склонен думать, что Слава может быть своего рода моральным ориентиром. Но с ним придет команда. Если это будут американцы, то я согласен! Но это будут не американцы.

Сразу вспоминаю прекрасный эпизод в "Слуге народа", когда Президенту Васе представляли молодых перспективных управленцев – как один, все были детьми нынешних "грамотных хозяйственников".

Прожив в этой стране всю свою жизнь я знаю, что кумовство – это наше все. И за "независимой политической фигурой" или "новым украинцем", всегда стоит знакомый до боли спонсор или родственник, или заказчик.

О, кстати... Зеленский! Жаль, что нельзя, как в фильме. И еще жаль, что люди не понимают, что, как в фильме нельзя! А так... Ну, не хуже остальных! И спонсор нам известен.

В общем, голосовать сердцем я не буду. Голосовать за то, чтобы на место сегодняшних пришли такие же завтрашние, но голодные – абсурд. Голосовать за засаленные карты из старой колоды? Увольте. Кого только они не предавали?! Кто только их не покупал?!

Новой политической силы я не вижу. В ее "божественное зачатие" я не верю. А если я правильно понимаю, кто может быть отцом, то смех меня брал – будет нам и новая, и политическая...

Голосовать разумом не за кого.

Голосовать сердцем – глупо.

Не голосовать – преступно.

Боюсь, что бабушки и пенсионеры выберут нам нечто ужасное. Чего никогда не было – и вот опять.

Остаемся на связи. Думаем.

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