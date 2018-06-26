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Ян Валетов

Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны

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Выборы в 2019 году будут самыми грязными и бессмысленными
Выборы в 2019 году будут самыми грязными и бессмысленными / РБК-Україна

Не знаю, как вы, а я уже готов к самым грязным выборам последней четверти века. И к самым бессмысленным.

Проблема не в том, нравится или не нравится мне нынешний президент (кстати, я для себя обозначил, что если будет разрешена продажа земли и введен налог на выведенный капитал, то я, весьма возможно, за него снова проголосую), проблема в том, что то, что мне предлагается взамен него, не нравится еще больше.

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Одна и та же колода последние лет 10-15. Все перестановки непринципиальны, они не вели и не ведут к качественным изменениям. А вот принятые законы рано или поздно приводят к НЕОБРАТИМЫМ качественным изменениям.

Мне этот манеж с клоунами и ворьем, который кто-то по недоразумению назвал Верховной Радой, сильно надоел. Там есть несколько вменяемых людей, но на общую картину это не влияет. Присутствие десятка ложек меда в бочке говна не делает говно амброзией.

Я очень люблю, когда Вакарчук поет. Мне нравится как и что он говорит. Я даже склонен думать, что Слава может быть своего рода моральным ориентиром. Но с ним придет команда. Если это будут американцы, то я согласен! Но это будут не американцы.

Сразу вспоминаю прекрасный эпизод в "Слуге народа", когда Президенту Васе представляли молодых перспективных управленцев как один, все были детьми нынешних "грамотных хозяйственников".

Прожив в этой стране всю свою жизнь я знаю, что кумовство это наше все. И за "независимой политической фигурой" или "новым украинцем", всегда стоит знакомый до боли спонсор или родственник, или заказчик.

О, кстати... Зеленский! Жаль, что нельзя, как в фильме. И еще жаль, что люди не понимают, что, как в фильме нельзя! А так... Ну, не хуже остальных! И спонсор нам известен.

В общем, голосовать сердцем я не буду. Голосовать за то, чтобы на место сегодняшних пришли такие же завтрашние, но голодные абсурд. Голосовать за засаленные карты из старой колоды? Увольте. Кого только они не предавали?! Кто только их не покупал?!

Новой политической силы я не вижу. В ее "божественное зачатие" я не верю. А если я правильно понимаю, кто может быть отцом, то смех меня брал будет нам и новая, и политическая...

Голосовать разумом не за кого.
Голосовать сердцем глупо.
Не голосовать преступно.

Боюсь, что бабушки и пенсионеры выберут нам нечто ужасное. Чего никогда не было и вот опять.

Остаемся на связи. Думаем.

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Автор: Ян Валетов
Теги: Новости политики Публикации Новости Украины
Источник: Ян Валетов
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