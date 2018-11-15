Головкин и Альварес могут провести третий бой: названj условие

Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) может добиться реванша с Саулем Альваресом (50-1-2, 34 КО) по линии WBC.

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин может стать обязательным претендентом для Сауля "Канело" Альвареса по линии WBC и добиться таким образом третьего боя с единственным боксером, который нанес ему поражение.

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Но для этого Головкину придется победить временного чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарли.

WBC обязал Чарли, который является временным чемпионом и обязательным претендентом, провести бой против Головкина, поскольку Головкин проиграл в ближнем поединке спорным решением и заслуживает права на еще один бой. Чарли является обязательным претендентом, Головкин потребовал немедленного реванша, а Канело попросил добровольную защиту. Мы нашли компромиссный вариант, обязав Чарли и Головкина встретиться. Надеемся, что бой состоится,

– рассказал президент WBC Маурицио Сулейман.

Напомним, что в последнем бою Головкин потерпел поражение от Сауля Альвареса (50-1-2, 34 КО) и остался без титулов. Смит же оказался сильнее Джорджа Гроувза (28-4, 20 КО) и выиграл пояс WBA.

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