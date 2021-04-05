В Одесі в першій половині дня 5 квітня утворились серйозні затори. Це трапилося внаслідок ремонту дороги. Згодом нормальний рух транспорту так і не відновився.

Рух ускладнено на 6 вулицях. Також важко проїхати в центрі міста. До теми Де у Києві затори зранку 5 квітня: як краще об'їхати – онлайн-карта

Затори в Одесі / Фото "Думская" Де найгірша сиутація Вулиці Краснова та Середньофонтанська (затор тягнеться від Адміральського проспекту до залізничного вокзалу).

Фонтанська дорога та ділянка Люстдорфської у районі Другого християнського кладовища.

Французький бульвар.

Проспект імені Гагаріна.

Затори на вулицях Одеси станом на 17:00 (градація за кольором: від зеленого до вишневого) / Карта Google Зверніть увагу! 5 квітня складна ситуація була й на дорогах Миколаєва. Однак там був лише колапс громадського транспорт у. Його спричинили нові карантинні обмеження, які найбільше вплинули на роботу маршруток і тролейбусів.