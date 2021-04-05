На головних автомагістралях Одеси також утворились затори: фото
В Одесі в першій половині дня 5 квітня утворились серйозні затори. Це трапилося внаслідок ремонту дороги. Згодом нормальний рух транспорту так і не відновився.
Источник:"Думская"
Рух ускладнено на 6 вулицях. Також важко проїхати в центрі міста.
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Затори в Одесі / Фото "Думская"
Де найгірша сиутація
- Вулиці Краснова та Середньофонтанська (затор тягнеться від Адміральського проспекту до залізничного вокзалу).
- Фонтанська дорога та ділянка Люстдорфської у районі Другого християнського кладовища.
- Французький бульвар.
- Проспект імені Гагаріна.
Затори на вулицях Одеси станом на 17:00 (градація за кольором: від зеленого до вишневого) / Карта Google
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