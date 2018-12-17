Головний тренер "Шахтаря" оцінив суперника в 1/16 Ліги Європи

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека поділився очікуваннями від матчів з німецьким "Айнтрахтом" в 1/16 Ліги Європи.

В комментарии официальному сайту донецкого клуба специалист отметил, что в клубе с самого начала знали, что простых соперников не будет. По его мнению, "горняков" ожидает тяжелое противостояние.

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С самого начала знали, что простых и слабых соперников не будет. Все, кто участвует в этом турнире, сильны. Нам попалась отличная немецкая команда. С "Айнтрахтом" будет тяжелое противостояние, как и с любой командой из Германии,

– рассказал Фонсека.

Главный тренер "Шахтера" решил не сравнивать будущего соперника с "Хоффенхаймом", который играл с "Шахтером" в Лиге чемпионов.

Сложно сравнивать, потому что пока мы глубоко не изучали эту команду. В любом случае все немецкие клубы сильны в переходах в атаку, сильные физически. Но на данный момент трудно проводить параллели с "Хоффенхаймом". Мы готовимся к противостоянию с опасным соперником, результаты которого в Лиге Европы говорят сами за себя,

– заключил Паулу Фонсека.

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Отметим, что "Шахтер" вошел в число несеяных при жеребьевке команд, поэтому первый матч 14 февраля 2019 года проведет на своем поле.

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