22:16
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Челябинский Париж. Рэп, наркотики и Путин
      Вєсті Кремля
      21:29, сегодня
      Вести.UA: новый "бюджетный" отдых Луценко. Расследование Ляшко
      Вєсті.UA
      19:54, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Головний тренер "Шахтаря" оцінив суперника в 1/16 Ліги Європи

      88 Читати новину українською
      Паулу Фонсека
      Паулу Фонсека

      Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека поділився очікуваннями від матчів з німецьким "Айнтрахтом" в 1/16 Ліги Європи.

      В комментарии официальному сайту донецкого клуба специалист отметил, что в клубе с самого начала знали, что простых соперников не будет. По его мнению, "горняков" ожидает тяжелое противостояние.

      Читайте также: Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы

      С самого начала знали, что простых и слабых соперников не будет. Все, кто участвует в этом турнире, сильны. Нам попалась отличная немецкая команда. С "Айнтрахтом" будет тяжелое противостояние, как и с любой командой из Германии,
      – рассказал Фонсека.

      Главный тренер "Шахтера" решил не сравнивать будущего соперника с "Хоффенхаймом", который играл с "Шахтером" в Лиге чемпионов.

      Сложно сравнивать, потому что пока мы глубоко не изучали эту команду. В любом случае все немецкие клубы сильны в переходах в атаку, сильные физически. Но на данный момент трудно проводить параллели с "Хоффенхаймом". Мы готовимся к противостоянию с опасным соперником, результаты которого в Лиге Европы говорят сами за себя,
      – заключил Паулу Фонсека.

      Читайте также: Результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов

      Отметим, что "Шахтер" вошел в число несеяных при жеребьевке команд, поэтому первый матч 14 февраля 2019 года проведет на своем поле.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Лига Европы Шахтер
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Порошенко боится сказать лишнего, или Выборы с лозунгом "другие еще хуже"
      сегодня , 22:00 Порошенко боится сказать лишнего, или Выборы с лозунгом "другие еще хуже"
      Блог Соцмережі 186
      Онлайн против оффлайна: что больше всего покупают украинцы в интернете
      сегодня , 21:00 Онлайн против оффлайна: что больше всего покупают украинцы в интернете
      Яніна Ткачук 135
      Михайловский собор станет главным для ПЦУ: 10 интересных фактов о нем
      сегодня , 20:00 Михайловский собор станет главным для ПЦУ: 10 интересных фактов о нем
      Світлана Попова 247
      Корупційна контрреволюція: чому Верховний суд поновлює на посаді хабарників
      сегодня , 19:30 Корупційна контрреволюція: чому Верховний суд поновлює на посаді хабарників
      Дмитро Гнап 75
      Об'єднавчий Собор без об'єднання, або Не створюймо собі кумирів!
      сегодня , 19:00 Об'єднавчий Собор без об'єднання, або Не створюймо собі кумирів!
      Артем Овдієнко 1225
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM
       3 августа 2012 , 20:01
      Вах, скорее всего, будет спарринг-партнером Поветкина, - Boxingnews
       23 августа 2013 , 11:39
      ФИФА и УЕФА могут дисквалифицировать сборную и украинские клубы из-за захвата ФФУ
       1 марта 2014 , 15:05
      Гусев: Сборную Люксембурга ещё не разбирали. ВИДЕО
       11 ноября 2014 , 11:46
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук