Головной убор осени: как носить берет

Берет был одним из самых популярных головных уборов в прошлом году, однако и сейчас он не теряет свои позиции.

Если вы не уверены в том, как стильно скомбинировать берет с образом, предлагаем несколько вариантов и цветов, как модно сочетать этот головной убор.

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Классический черный

Обратите внимание на классический черный берет, который поможет создать образ в стиле Бонни Паркер – известной американской грабительницы.

Смелый красный

Красный берет выигрышно смотрится с солнечными очками. Такой стильный вариант носит модель Эльза Хоск.

Чистый белый

В таком берете на публику вышла Меган Маркл, скомбинировав его с белым пальто.

Кофе с молоком

Стильный берет цвета camel идеально сочетается с черной кожаной мото-курткой. Такой образ выигрышно смотрится из-за контраста деталей.

Также карамельный берет можно сочетать с верхней одеждой такого же цвета, как это сделала Меган Маркл.