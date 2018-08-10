Голубой маникюр: трендовые идеи из Instagram
По словам бьюти-блоггеров и известных мастеров маникюра, самый модный цвет для покрытия ногтей – это небесно-голубые оттенки.
Голубой маникюр по популярности вытеснил даже бежевые тона. Этим летом модницам предлагают включить фантазию и сделать маникюр в голубом цвете, несмотря на форму или длину ногтей.
Читайте также: 10 идей маникюра в технике омбре фото
Мы выбрали несколько идей, которые вдохновят выбрать свой идеальный маникюр.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии