Голубой маникюр: трендовые идеи из Instagram

По словам бьюти-блоггеров и известных мастеров маникюра, самый модный цвет для покрытия ногтей – это небесно-голубые оттенки.

Голубой маникюр по популярности вытеснил даже бежевые тона. Этим летом модницам предлагают включить фантазию и сделать маникюр в голубом цвете, несмотря на форму или длину ногтей.

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Мы выбрали несколько идей, которые вдохновят выбрать свой идеальный маникюр.

Допис, поширений JINsoon (@jinsoon) 4 Сер 2018 р. о 10:32 PDT

Допис, поширений Imarninails (@imarninails) 20 Лип 2018 р. о 11:12 PDT

Допис, поширений Cecilia Luna Hdz (@cmoon.nails) 12 Сер 2017 р. о 12:09 PDT

Допис, поширений Nails By Fariha Ali (@nailjob) 14 Тра 2018 р. о 1:36 PDT

Допис, поширений essie (@essie) 2 Чер 2018 р. о 11:00 PDT

Допис, поширений c o u r t n ǝ y (@courtdoespolish) 12 Лют 2018 р. о 2:55 PST

Допис, поширений Paintbox (@paintboxnails) 22 Тра 2018 р. о 12:09 PDT

Допис, поширений Cassandre Marie (@cassmariebeauty) 25 Сер 2017 р. о 9:27 PDT

Допис, поширений Her Majesty's Pleasure (@hermajestyspleasure) 23 Жов 2017 р. о 9:23 PDT

Допис, поширений Olive & June (@oliveandjune) 21 Чер 2018 р. о 5:06 PDT

Допис, поширений Eda & Anna Levenson | LFN (@ladyfancynails) 19 Лип 2015 р. о 2:52 PDT