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Голубой маникюр: трендовые идеи из Instagram

73 Читати новину українською
Голубой маникюр: идеи
Голубой маникюр: идеи / instagram.com/imarninails/

По словам бьюти-блоггеров и известных мастеров маникюра, самый модный цвет для покрытия ногтей – это небесно-голубые оттенки.

Голубой маникюр по популярности вытеснил даже бежевые тона. Этим летом модницам предлагают включить фантазию и сделать маникюр в голубом цвете, несмотря на форму или длину ногтей.

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Мы выбрали несколько идей, которые вдохновят выбрать свой идеальный маникюр.

 

Допис, поширений JINsoon (@jinsoon)

 

Допис, поширений essie (@essie)

 

Теги: LifeStyle Маникюр Красота
Источник: 24 Канал
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