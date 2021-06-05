Грешин решил продать права на 26-секундный видеоролик "тому, кто больше заплатит". В то же время на сайте аукциона говорится, что эти кадры никогда не публиковали и видел их только текущий владелец.

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Как отметили в комментарии к аукциону, после торгов ролик будет принадлежать исключительно победителю.

Победитель сможет использовать его, распространять или продавать по своему усмотрению,

– добавляют они.

Обнаженная фотосессия украинок в Дубай: главное

В апреле на балконе дома в курортном районе Дубай 40 девушек устроили обнаженную фотосессию . Очевидцы вызвали полицию.

Все потому, что в ОАЭ действуют строгие законы относительно внешнего вида. Если ты в публичном месте, одежда должна закрывать большую часть тела.

Выяснилось, что 11 девушек – украинки, это подтвердили в МИД. По данным генконсульства России в Дубай, еще 8 задержанных и инициатор съемки – их граждане.

По данным генконсульства России в Дубай, еще 8 задержанных и инициатор съемки – их граждане. За пикантную съемку нарушительницам грозило заключение сроком до 6 месяцев и штраф в размере 5 тысяч дирхам (примерно 38 тысяч гривен). Девушек обвиняли в распутстве.

тысяч Через некоторое время ню-моделей депортировали из страны и те вернулись домой.