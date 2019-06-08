Голунов популярнее Путина: что известно о скандальном аресте журналиста в России

Журналиста отдела расследований издания "Meduza" Ивана Голунова арестовали в Москве 6 июня. Коллеги уверяют, что ему подбросили наркотики и жестоко избили. Инцидент получил общественный резонанс – даже в поиске Google фамилия Голунова сейчас популярнее фамилия Путин.

По информации от самого издания "Meduza", Иван Голунов должен был встретиться с информатором у метро "Цветной бульвар". Там его и задержали сотрудники полиции.

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Будто бы во время осмотра правоохранители достали из рюкзака журналиста "пакет с неизвестным веществом". Впоследствии экспертиза установила, что это вещество – наркотическое, а именно – мефедрон (легкий наркотик, который применяют в основном для лечения). Голунов заверил, что пакет – не его. Да к тому же – полицейские, по словам журналиста, били его.

Впоследствии полиция опубликовала фотографии "с обысков в квартире Ивана Голунова". На фото – значительное количество наркотических веществ и устройства для их изготовления. Журналисты, знакомые и друзья Ивана в один голос подтвердили: фотографии с сайта МВД – не из квартиры Голунова и не имеют никакого отношения к жилью журналиста. Только одно фото признали настоящим.



Вот на основании этих находок Голунову приписали "домашнюю нарколабораторию" / Фото МВД РФ

За несколько часов МВД России опубликовало сообщение: "Считаем необходимым уточнить, что вот эта фотография (смотрите выше – 24 канал) сделана во время проведения обследования жилья задержанного". Никакой нарколаборатории в квартире не было, на что сначала намекали российские силовики.

Задержание Голунова создало значительный резонанс. Известные общественные деятели и деятели культуры России высказывали мнение, что в стране сейчас в зоне риска любой из независимых журналистов. В Москве прошла акция в поддержку журналиста – конечно, в форме одиночных пикетов.



В Москве организовали одиночные пикеты в поддержку журналиста Голунова / Фото Meduza

Другой формы протеста в России, по сути, быть не может, ведь с 2012 года там запрещены акции протеста, о которых не было сообщено заранее и на которые не было получено разрешений от городских властей. Только для одиночного пикета предварительного разрешения не требуется.

Тем не менее, полиция в Москве задерживала даже участников одиночных пикетов в поддержку Голунова.

Пикетчики закон не нарушали, однако их арестовали – на несколько часов / Фото twitter.com/A3AP

Сам Иван Голунов рассказал о событиях того дня, когда его задержали (видео телеграмм–канала MASH)

8 июня стало известно, что Ивана Голунова обвиняют в "покушении на сбыт" наркотических средств. В ОБСЕ и представители ЕС выразили обеспокоенность ситуацией и потребовали соблюдать по делу Ивана Голунова верховенство закона. Между тем петицию на сайте Change.org с требованием освободить Голунова подписали уже почти 50 тысяч человек.

Также 8 июня адвокат журналиста сообщил, что Голунову стало плохо. Причем сначала "скорую" к журналисту не пускали. Адвокат со ссылкой на врача рассказал, что у Голунова – подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому. После многочисленных отказов полиция все же согласилась направить журналиста в медицинское учреждение для проведения обследования, и Голунова отправили в 71 больницу Москвы.

Адвокат Ивана Голунова Дмитрий Джулай рассказывает о состоянии журналиста. По сообщению МВД, Голунова отправили в больницу на обследование. pic.twitter.com/sfWBQb1T7n — bbcrussian (@bbcrussian) 8 июня 2019 г.

Между тем Иван Голунова обошел Владимира Путина по популярности в рунете – говорится о количестве поисковых запросов в российском сегменте интернета. И это несмотря на то, что Путин выступал на важнейшем для российских чиновников Петербургском международном экономическом форуме. Журналистом через Google интересовались более 20 тысяч человек, а российский президент в это же время интересовал значительно меньшее количество людей.

Иваном Голуновым россияне вчера интересовались куда больше, чем Путиным, который в тот момент выступал на ПМЭФ вместе с главами Китая и других стран. И сегодня утром судьба журналиста интересует пользователей куда больше, чем российский президентhttps://t.co/gigWWPincO pic.twitter.com/HMKjU5usUP — Открытые медиа (@OpenMedia_io) 8 июня 2019 г.

Известно, что журналист в больнице, следователи требуют задержания минимум на 72 часа, намекают на "серьезное дело с кокаином", а "Meduza" держит руку на пульсе ситуации. И рассказывает, как правильно подготовиться гражданину в акции протеста, чтобы не пострадать. Акции уже проходят не только в Москве, но и в ряде других российских городов.