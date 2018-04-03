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Голые спортсмены приняли участие в сексуальной фотосессии: 18+

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Известный британский фотограф Марк Руддик создал пикантную фотосессии в рамках проекта Athletic Implied Nudes. Откровенные фото не только завораживают красотой, но и имеют научную цель – исследовать человеческие мышцы на силу и гибкость.

Фотограф признался, что мастерство спортсменов и танцоров его всегда восхищало. Возможности человеческого тела, их грация и гибкость – это то, что Марк Руддик хочет показать всему миру. Стоит отметить, что это ему успешно удается.

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Для новой фотосессии автор пикантных снимков выбрал чистые фоны, тяжелое освещение и черно-белые тона. Таким образом Марк Руддик сделал все, чтобы именно обнаженное тело привлекало внимание зрителей, а не лишние предметы в кадре или ненужный фон.

Начиная со смешанных боевых искусств и бокса, я разработал свою технику, чтобы делать качественные снимки при высокой скорости перед объективом. Так я развивал способность "заморозить" людей на пике их движения,
– поделился Марк Руддик.

Фотограф не спешил над созданием особого проекта. Серию снимков Athletic Implied Nudes он делал на протяжении нескольких лет. За это время перед камерой Марка Руддика позировали спортсмены из Канады, США, Великобритании.

Теги: LifeStyle Фотоновости Исскусство
Источник: 24 Канал
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