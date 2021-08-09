Впоследствии голый мужчина предложил правоохранителям обняться. Однако, они отказались.

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Не остановила и перцовка

Правоохранителей вызвали люди, которые сказали, что наблюдают за хулиганством. Когда те приехали, оказалось, что злоумышленник – полностью голый.

Сначала он подбегал и бил полицейских. После этого ему забрызгали лицо перцовым баллончиком. Однако это не остановило голого мужчину.

Он вырывался каждый раз, когда его пытались "скрутить". А потом, вероятно, решил помириться, расставил руки и предложил объятия. Когда ему не ответили взаимностью, он снова начал убегать.

Задержали ли хулигана – неизвестно. Видео обрывается на моменте, когда он забежал в кусты.

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