Очевидцы обнародовали фото и видео этого перформанса неизвестного автора. На них видно, что к голому парню приехали полицейские. Это произошло примерно в 4:00 утра.

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Чтобы снять принесли лестницу

Мужчина стоял с двумя кусками картона на постаменте. Поэтому практически под ногами и гениталиями была надпись "Указ верховного совета СССР о вручении городу-герою Одессе ордена Ленина и медали Золотая звезда".

Также на фото видно, что туда пришел мужчина в панамке, который принес раскладную лестницу. Вероятно, именно по ней правоохранители поднялись к акционисту. В этот момент у него уже не было огня.

Следует отметить, что в момент поджога огня мужчина стоял в нижнем белье. Однако, когда прибыли полицейские, на нем не было ничего, кроме очков.

Злоумышленника впоследствии задержали и он, вероятно, сопротивлялся. Об этом свидетельствует фото, где полицейскому приходится держать голову двумя руками. Что именно эксгибиционист хотел сказать своими действиями – неизвестно.

Голый мужчина на площади 10 Апреля / Фото телеграма "Ху***ая Одесса"

О другом обнаженном мужчине

В Волчанске на Харьковщине местные жители вызвали полицию к мужчине, который хулиганил. Когда правоохранители приехали, оказалось, что злоумышленник был абсолютно голый.

Он начал на них бросаться и бить ногами. Его пытались задержать сразу 3 человека и даже использовали слезоточивый газ. Впоследствии мужчина захотел мириться и предлагал обняться. Но полицейские не согласились и драка продолжилась.